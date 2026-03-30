Haos și iresponsabilitate la marginea Capitalei. Ce se întâmplă pe Strada Balanței din Dobroești

Echipele Apă Ilfov, au intervenit de urgență pentru a debloca rețeaua de pe strada Balanței, care a fost obturată complet din cauza deșeurilor de neimaginat aruncate în sistem.

???? Ce am extras din conducte:

• Materiale de construcții: Bucăți de pavele, borduri și resturi de tencuială.

• Obiecte solide: Bucăți de țeavă PVC și chiar o roată.

• Deșeuri diverse: Resturi menajere care nu au ce căuta în sistemul de canalizare.

⚠️ Consecințe grave pentru comunitate:

Aceste practici iresponsabile nu afectează doar operatorul, ci vă pun direct în pericol pe dumneavoastră:

1. Riscul de refulare: Apa uzată se poate întoarce în propriile gospodării sau în subsoluri.

2. Pericol sanitar: Blocajele duc la mirosuri pestilențiale și riscuri epidemiologice.

3. Avarii costisitoare: Distrugerea pompelor și a infrastructurii scumpe, care deservește întreaga zonă.

???? Reamintim regulile de bază:

Sistemul de canalizare este proiectat exclusiv pentru ape uzate menajere. ESTE INTERZISĂ aruncarea în toaletă sau în scurgeri a:

• Șervețelelor umede, textilelor sau produselor de igienă.

• Grăsimilor, uleiurilor și resturilor alimentare.

• Materialelor de construcții sau obiectelor metalice/plastice.

Atenție ! Astfel de acțiuni constituie contravenții sau infracțiuni și se pedepsesc conform legislației în vigoare. Vă rugăm să sesizați orice comportament suspect care poate afecta integritatea rețelei.

Vă mulțumim pentru respectarea bunurilor comune și pentru spiritul civic!

