x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Câți străini au primit avize de muncă în România în primele două luni ale anului

Câți străini au primit avize de muncă în România în primele două luni ale anului

de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   21:00
Câți străini au primit avize de muncă în România în primele două luni ale anului
Sursa foto: Muncitori străini în România

Autoritățile române au emis în primele două luni ale anului peste 23.000 de avize de muncă pentru străini, anunță Inspectoratul General pentru Imigrări.

IGI a emis, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie, 23.548 de avize de muncă pentru străini.

Dintre acestea, 20.146 de avize au fost eliberate din contingentul stabilit pentru anul 2026, iar diferența reprezintă avize emise pentru schimbarea angajatorului.

Cei mai mulți străini pentru care s-au emis avize din contingent au fost încadrați ca lucrători permanenți, categorie pentru care au fost emise 19.974 de avize.

Au mai fost emise 104 avize pentru lucrători sezonieri, 34 pentru lucrători înalt calificați, 23 pentru lucrători detașați și 11 avize pentru persoane transferate în cadrul aceleiași companii.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: avize munca străini romania
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri