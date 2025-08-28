Calea Victoriei și Piața Amzei redevin zone pietonale

Organizatorii anunță că duminică, 31 august, Calea Victoriei va lua o pauză de la activitățile „Străzi Deschise-București”, și va deveni parte din traseul celei de-a 4-a ediții a L'Étape România by Tour de France, o experiență creată pentru toți iubitorii de ciclism.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vizitatorii pot descoperi expozițiile permanente găzduite de Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu. „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” oferă o incursiune fascinantă în istoria Bucureștiului și în patrimoniul său cultural (accesul se face pe bază de bilet).

În zona Piața Revoluției, între orele 11:00 – 19:00, cei mici se vor putea bucura de activități interactive organizate de Asociația MagiCAMP, jocuri și experiențe creative menite să aducă zâmbete și energie pozitivă. În fața Muzeului Colecțiilor de Artă, între orele 12:00-19:00, artiștii plastici din cadrul Asociației Artiștilor Plastici din București vor transforma spațiul urban într-un atelier în aer liber, oferind publicului atât demonstrații de pictură pe pânză cât și prilejul de a interacționa direct cu procesul artistic.

Seara, între orele 19:00-22:00, pe esplanada Muzeului Național de Istorie a României, publicul este invitat la o nouă serie de concerte susținute de trupe emergente în cadrul evenimentului Open Sessions – organizat de ARCUB în colaborare cu NEPI Rockcastle, Promenada Mall, Mega Mall București, Kiss FM, Magic FM România și Rock FM. De la jazz-ul rafinat semnat de Răzvan Florescu Quartet, la energia rock a trupei Getchoo și până la ritmurile pline de forță ale Alexandrei Căpitănescu & Band, scena „Străzi Deschise” va aduce muzică live de calitate, într-un spațiu vibrant, chiar în inima orașului.

Tot între orele 19:00 – 22:00, în zona piațetei Teatrului Odeon, experiența urbană va fi completată de FactoryLab powered by Raiffeisen Bank & Mezanin Market, care propune Cel Mai Mic Showroom din Lume. Zece antreprenori locali - creatori de modă, obiecte de design, bijuterii, ilustrații și lumânări artizanale - își vor prezenta creațiile, într-un concept original ce îmbină arta, designul și spiritul antreprenorial.

Piața Amzei rămâne parte din traseul pietonal al proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” găzduind evenimentul „Piața Amzei – Scenă Urbană”.

(sursa: Mediafax)