Jurnalul.ro Ştiri Observator Războiul din Iran aruncă prețul benzinei la recorduri istorice

Războiul din Iran aruncă prețul benzinei la recorduri istorice

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   20:45
Sursa foto: Hepta/Prețul carburanților a scăpat de sub control

Efectele războiului din Iran se simt din ce în ce mai mult în SUA. Prețul benzinei a ajuns la un nivel record în ultimii ani, comparabil cu cel provocat de criza Katrina. Experții avertizează că în zilele următoare criza s-ar putea agrava.

Prețul unui galon de benzină obișnuită a crescut miercuri, în medie cu 5 cenți, în Statele Unite, potrivit CNN. Prețul a ajuns la 3,84 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel din 25 septembrie 2023.

Noul preț mediu al benzinei este 4 dolari sau mai mult în șapte state și peste 5 dolari pe galon în California, Hawaii și Washington.

Prețul mediu național a crescut cu 86 de cenți în doar 18 zile. Este o creștere de 29%, una dintre cele mai rapide înregistrate vreodată. Creșterea rapidă este similară, procentual, cu șocul prețului la benzină din timpul uraganului Katrina. În vara anului 2005, furtuna a lovit Coasta Golfului, distrugând operațiunile de rafinare a petrolului din America.

Noile prețuri la combustibil ar putea avea un impact semnificativ asupra nivelului de trai al americanilor și asupra economiei SUA. Dacă prețurile la benzină rămân la un nivel ridicat pe tot parcursul anului, economia SUA va avea costuri suplimentare evaluate la 100 de miliarde de dolari, conform datelor lui Gus Faucher, economist-șef al PNC Financial Services Group.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sua Iran benzina pret record
