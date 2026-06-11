Zodiacul de vară 2026 pentru toate semnele: Nostalgie, distracție, surprize și multe emoții

Sezonul începe cu tranzitul cel mai puțin preferat de internet: Mercur retrograd, din 29 iunie până în 23 iulie. Acest retrograd are loc în nostalgicul și emoționantul semn de apă Rac, așa că am putea trimite unul sau două mesaje sentimentale unui vechi prieten - sau unui fost iubit! Deși Mercur retrograd este adesea descris ca o perioadă de neînțelegere și întârzieri, majoritatea astrologilor vă vor spune că adevărata revelație este că este timpul să priviți înapoi în loc să forțați lucrurile înainte.

Dacă toate acestea sună puțin emoționant sau plictisitor, nu vă faceți griji: Jupiter intră în Leul iubitor de petreceri pe 30 iunie, invitând oportunități de a dansa la mese în cluburi de noapte sau de a vă săruta la festivaluri la rând. Lui Jupiter în Leu îi place să se distreze, dar poate că îi place atenția și mai mult – așa că am putea să ne conectăm cu oameni sociabili și iubitori de distracție în această perioadă și ne-am putea simți chemați să ieșim din carapacele noastre (chiar dacă va fi tot sezonul Racului!).

Sfârșitul verii aduce cu sine o serie de eclipse: o eclipsă solară în Leu pe 12 august și o eclipsă lunară în Pești pe 28 august. Aceasta marchează o perioadă de surprize, tulburări și o anumită sortare emoțională. Eclipsele au reputația de a fi dificile, dar ne pot readuce pe drumul cel bun atunci când ne-am îndepărtat prea mult de propria autenticitate sau integritate.

Berbec

Vara începe în modul emo complet: s-ar putea să dai peste mai mulți foști decât poți număra, adesea în cele mai ciudate locuri, cum ar fi orașul tău natal. Starea de spirit s-ar putea simți mai moale și mai sensibilă decât de obicei, dar ar putea fi de fapt o fereastră excelentă pentru a revedea conversațiile neterminate sau, la un nivel mai banal, pentru a aborda acele proiecte casnice care persistă.

Până la mijlocul verii, energia ar putea crește considerabil. Dacă ești în căutarea iubirii, opțiunile tale s-ar putea extinde în moduri interesante, iar dacă ești deja cuplu, te-ai putea bucura de multă distracție. De asemenea, ar putea fi descoperite noi surse de inspirație creativă; aceasta ar putea fi o perioadă prolifică pentru tine ca artist.

Pe măsură ce vara se apropie, ar putea apărea unele schimbări de paradigmă în viața ta amoroasă și în rutina zilnică. Ar putea avea loc un gest măreț sau o mărturisire din inimă, iar un nou concert sau proiect ar putea să vă capteze atenția. Un nou ciclu de creativitate și productivitate ar putea abia începe!

Taur

Începutul verii ar putea fi plin de neînțelegeri, dar s-ar putea să vă facă să vă întâlniți cu vechi prieteni și să vă reconectați în moduri semnificative. Profitați la maximum de această energie revăzând idei și încheind proiecte vechi, în loc să forțați lucrurile să meargă mai departe.

Mijlocul verii va aduce probabil o energie incitantă acasă: poate vă veți muta într-un spațiu mai mare sau vă veți reconecta cu familia și vă veți bucura de niște conexiuni sincere. Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, ar putea avea loc schimbări majore în viața personală, poate chiar încheind ceva sensibil din trecut.

Ar putea urma o perioadă incitantă de reînnoire emoțională, deși perturbările rutinei obișnuite și ale vieții de acasă ar putea să vă facă uneori să vă simțiți puțin dezechilibrați: Acum este șansa de a observa ce nu vă mai susține și de a face schimbările necesare. În mijlocul tuturor schimbărilor, ar putea înflori invitații de a vă explora creativitatea și de a aprofunda o conexiune romantică existentă.

Gemeni

Începutul verii s-ar putea să te concentrezi în mod direct pe finanțe. Poate că îți reelaborezi bugetul sau îți reconsideri ratele, iar unele neînțelegeri legate de bani ar putea izbucni pe parcurs. Partea bună este că ar putea exista oportunități de a redescoperi ceva valoros. Descoperă un talent ascuns sau dă-i peste resurse de care uitasei.

Până la mijlocul verii, s-ar putea să te trezești depășind un tipar mental care te-a ținut blocat și ar putea apărea noi prietenii interesante, pe măsură ce o energie distractivă și plină de viață curge prin împrejurimile tale de zi cu zi. Oportunitățile de a te conecta cu oameni apropiați de casă s-ar putea deschide în moduri neașteptate.

Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, schimbări radicale în viața ta de acasă și de familie ar putea prinde contur. Poate te muți undeva nou sau poate există o oportunitate pentru o reconciliere semnificativă cu un membru al familiei. Această energie s-ar putea manifesta și la un nivel emoțional mai profund - noi moduri de gândire ar putea deschide noi posibilități pentru modul în care îți gestionezi sentimentele.

Rac

Solstițiul de vară marchează începutul sezonului tău, Rac: timpul petrecerii! Cu o notă de nostalgie și dor, desigur. În această perioadă, ai putea deveni și mai absorbit de ziua de ieri decât de obicei; poate te întâlnești cu vechi prieteni sau te întorci la o estetică de la care credeai că ai trecut. Mercur retrograd este faimos pentru întârzieri și neînțelegeri, dar reflecția, în loc să forțezi lucrurile înainte, ar putea fi de folos.

Mijlocul verii ar putea aduce posibilități financiare interesante, cu noi oportunități de a construi prosperitate la orizont. Poate că se deschide o abordare nouă a bugetării sau poate îți dai seama că ai un talent incredibil care merită promovat.

Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, comunicarea devine o temă majoră. Vești șocante ar putea ajunge la tine (sau poate tu ești cea care lasă gura căscată cu un anunț!), iar împrejurimile tale de zi cu zi s-ar putea transforma într-un mod semnificativ. O înțelegere mai profundă a ceea ce ai nevoie de la relațiile tale ar putea fi cea mai valoroasă revelație dintre toate.

Leu

Începutul verii ar putea fi o ceață visătoare și amețitoare. Mercur retrograd te-ar putea găsi chinuindu-te prin neînțelegeri; cu toate acestea, poți alege să lucrezi cu energia și nu împotriva ei, prioritizând odihna. Dacă a existat vreodată un moment, din punct de vedere astrologic, pentru a închide semnul „nu deranjați”, acesta este acum.

Sezonul zilei tale de naștere va aduce o mulțime de oportunități de petrecere, așa că recuperează tot entuziasmul pe care îl poți obține! Acesta ar putea fi unul dintre cele mai expansive sezoane spiritual pentru Leu din ultima vreme și există posibilitatea să ieși din zona ta de confort în moduri incredibile, care îți vor schimba viața. S-ar putea să dobândești un nou simț al cine ești, iar raza ta de acțiune în lume s-ar putea extinde, făcându-te să te simți și mai puternic decât ești deja.

Spre sfârșitul verii, ar putea avea loc un anunț șocant - din partea ta sau a altora - și schimbări majore în modul în care îți organizezi banii sau îți promovezi talentele ar putea fi, de asemenea, la orizont.

Fecioară

Începutul verii ar putea fi o ceață dezorganizată (nu este lucrul tău preferat, Fecioară!), dar ar putea exista oportunități neașteptate de a te reconecta cu vechi prieteni și vise pe care credeai că le-ai ocolit. Mintea ta logică este unul dintre cele mai mari daruri ale tale, dar mai ales mijlocul verii îți va găsi puterile intuitive pline de perspicacitate.

Aceasta ar putea fi o perioadă puternică și expansivă pentru a explora lumea interioară, poate prin practici precum visarea lucidă, ținerea unui jurnal sau meditația. Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, există posibilitatea ca un secret surprinzător să iasă la iveală, care ți-ar putea schimba perspectiva în moduri neașteptate.

Relațiile tale ar putea suferi, de asemenea, unele schimbări semnificative, cu potențialul fie de o despărțire, fie de o descoperire importantă, în funcție de fundațiile pe care le-ai construit deja. O nouă identitate sau un nou rol ar putea fi la orizont, iar cele mai apropiate relații ale tale trebuie să evolueze pentru a se adapta cine devii!

Balanță

Știți cum să gestionați neînțelegerile cu grație, dar atunci când întregul loc de muncă devine dezorganizat, presiunea poate fi suficientă pentru a zdruncina chiar și cea mai echilibrată dintre Balanțe. Cheia la începutul acestei veri ar putea fi să vă concentrați pe finalizarea proiectelor care au fost puse pe plan secund, în loc să forțați noi contracte.

Acesta ar putea fi de fapt un moment incredibil pentru a lansa un proiect sau pentru a vă reconecta cu un șef cu care v-a plăcut să lucrați. Mijlocul verii ar putea aduce multă distracție, pe măsură ce cercul vostru social se extinde în moduri neașteptate. Extrovertiții cu inimă deschisă și oamenii cu mare talent ar putea intra în scenă.

Sezonul eclipselor de la sfârșitul verii ar putea aduce o oarecare dramă în viața voastră socială, poate vă va face alegeri importante cu privire la cercurile cu care doriți să vă înconjurați. Un vis la care nu te-ai așteptat niciodată să se împlinească s-ar putea să se îndeplinească, sau poate îți dai seama că ceva ce ți-ai dorit odată nu te mai motivează în același fel. În orice caz, speranțele și visele tale ar putea deveni clare și ar putea apărea o nouă inspirație. A-ți rezerva suficient timp pentru odihnă ți-ar putea fi de folos, cu soluții strălucite care îți vin în minte în timpul meditațiilor din timpul zilei sau al viselor nocturne.

Scorpion

Cel mai rău mod în care ai putea să-ți începi vara este să te cerți cu oamenii pe internet, așa că deconectează-te. Pleacă într-o aventură. Cu cât împachetezi mai ușor, cu atât mai bine. Mergi într-un loc unde te simți liber sau undeva unde ai mai fost, dar unde vrei să te întorci acum că ești mai bătrân și mai înțelept.

Mijlocul verii ar putea aduce evoluții interesante în cariera ta, Scorpione: poate că intri într-un nou rol de conducere sau munca ta ajunge la un public mai mare ca niciodată! Sfârșitul verii te-ar putea găsi luând o decizie importantă cu privire la cariera ta, poate asumând un rol diferit de orice ai avut până acum sau poate făcând o declarație publică care te poziționează ca un lider de opinie în domeniul tău.

Schimbări ar putea avea loc și la sfârșitul verii în sfera ta socială, pe măsură ce înțelegi care prieteni sunt adevărații tăi susținători și cine ar putea fi alături de tine. Astrologii au descris mult timp Scorpionii ca fiind neînfricați să ardă punți, dar nu este vorba doar despre tăierea drastică a legăturilor: s-ar putea să obții o perspectivă mai profundă asupra motivului pentru care ai fost în legătură cu acești oameni în primul rând și cum ai putea pune capăt acestui tip de tipar în viața ta pe viitor.

Săgetător

Ești semnul zodiacal al libertății și nu te agăți de detalii – dar nu fi prea superficial în ceea ce privește stabilirea unor aranjamente financiare cu partenerii în dragoste și afaceri. S-ar putea să nu-ți placă să închei contractele, dar Săgetător, te-ar putea scuti de o mulțime de confuzii și neînțelegeri pe termen lung.

Mijlocul verii invită multă distracție, poate te va găsi într-o vacanță care îți va schimba viața. Sau poate te trezești începând un nou curs de studiu care îți va da frâu liber. Oportunitățile s-ar putea deschide în moduri neașteptate, iar energia expansivă din aer ar putea fi exact ceea ce are nevoie inima ta sălbatică și liberă!

Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, ar putea apărea schimbări mari. Ar putea sosi vești șocante, iar în urma acestora ar putea exista schimbări semnificative în cariera ta, poate pe măsură ce un șef sau un lider din industria ta se pensionează și apar fețe noi interesante.

Capricorn

Începutul verii va aduce probabil schimbări majore în relațiile tale. O conversație care a apărut continuu s-ar putea să-și găsească în sfârșit rezoluția, deși ar putea necesita ca tu și partenerul tău să fiți cu adevărat dispuși să intrați în noroiul emoțional. Această perioadă te-ar putea face, de asemenea, să întâlnești oameni din trecutul tău - poate că au ceva important de spus sau ar putea fi o oportunitate pentru tine de a exprima ceea ce nu ai spus anterior.

Mijlocul verii ar putea aduce oportunități interesante de colaborare. Cineva ar putea fi dornic să investească în munca ta, iar noi resurse ar putea deveni disponibile pentru tine. Echitabilitatea reciprocă ar putea fi o temă importantă în această perioadă, în special în domeniul finanțelor; cu toate acestea ar putea fi, de asemenea, o perioadă expansivă din punct de vedere emoțional și poate o ofertă de iertare ar putea fi la orizont!

Pe măsură ce vara se termină, s-ar putea să constatați că tabloul vostru financiar este șters de tot - poate achitarea unei datorii sau reevaluarea completă a modului în care tu și un partener gestionați finanțele comune. Ar putea avea loc și o călătorie importantă, ar putea ieși la iveală informații surprinzătoare, iar o conversație în desfășurare ar putea ajunge în sfârșit la o concluzie importantă.

Vărsător

Începutul verii ar putea aduce programul vostru peste cap, ceea ce ar putea fi eliberator sau frustrant, în funcție de modul în care abordați lucrurile. Acesta ar putea fi un moment minunat pentru a vă concentra pe proiectele pe care le-ați pus pe plan secund în loc să le amânați și poate o oportunitate de a reconsidera dacă programul vostru actual funcționează cu adevărat pentru voi. Este timpul să mutați unele lucruri?

Mijlocul verii ar putea fi o perioadă incredibilă pentru relațiile voastre. Dacă sunteți în căutarea iubirii, s-ar putea să aveți mai multe opțiuni ca niciodată și s-ar putea chiar să vă simțiți puțin copleșitor! Dacă sunteți deja împreună, conexiunea pe care o împărtășiți ar putea deveni mai puternică. Aceasta ar putea fi o perioadă importantă de creștere și pentru partenerul dvs.; poate că afacerea lor se extinde, creativitatea lor înflorește sau poate că se confruntă cu o trezire spirituală. Oricare ar fi situația, creșterea lor ar putea să vă ridice și pe voi alături de ei.

Pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, partenerul sau cercul tău apropiat ar putea trece prin niște schimbări neașteptate și ar putea avea nevoie să știe că ești acolo pentru ei. O recalibrare financiară ar putea fi, de asemenea, la vedere, pe măsură ce se fac noi acorduri privind banii și se achită datoriile: relațiile în care nu există un schimb corect de idei trebuie să fie abordate.

Pești

Cu siguranță vei da peste nenumărate vechi iubiri la începutul verii - probabil va trebui să porți ochelari de soare când treci pe lângă cei cu care nu ai chef să stai de vorbă! Dar poate te vei reconecta și cu cineva care încă îți face inima să tresalte. Dacă ești deja implicat(ă) cu cineva, acesta ar putea fi un moment frumos pentru a te apropia de ceea ce v-a adus inițial împreună.

Acesta ar putea fi, de asemenea, un moment creativ; o oportunitate excelentă de a te întoarce la un proiect pe care l-ai pus pe plan secund.Mijlocul verii ar putea fi deosebit de productiv, aducând poate o creștere a ofertelor de muncă sau oportunități de a lucra la proiecte interesante. Sau, s-ar putea să găsești timpul și spațiul pentru a practica o meserie care te-a atras.

Una peste alta, atmosfera va fi probabil aglomerată și plină de activități; dar, pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, viața ta de zi cu zi va necesita o regândire. Poate te decizi să renunți la un proiect care nu mai ți se pare potrivit sau o nouă ofertă interesantă te-ar putea face să regândești complet modul în care îți organizezi ziua de lucru. S-ar putea să te trezești cu o rutină complet nouă până la sfârșitul verii. O relație complet nouă ar putea fi, de asemenea, la orizont - poate ajungi cu cineva total neașteptat sau poate tu și un partener ați putea regândi modul în care vă abordați unul pe celălalt și relația, potrivit vogue.uk.

