Statele Unite mulțumesc României pentru sprijinul strategic în operațiunile din Orientul Mijlociu: „Reacție rapidă și decisivă”

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, oficialul american a apreciat reacția „rapidă și decisivă” a României, subliniind rolul acesteia ca partener de încredere al Statelor Unite.

Cei doi oficiali au analizat, de asemenea, posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în mai multe domenii strategice.

Printre acestea se numără domeniile: apărare, energie, tehnologii emergente și resurse minerale critice.

Discuțiile au vizat și proiecte energetice majore, precum exploatarea gazelor offshore.

Totodată, au fost discutate și dezvoltarea sectorului nuclear civil, subiecte considerate esențiale pentru consolidarea securității energetice regionale.

