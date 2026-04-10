Jurnalul.ro Ştiri Observator Statele Unite mulțumesc României pentru sprijinul strategic în operațiunile din Orientul Mijlociu: „Reacție rapidă și decisivă”

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   07:51
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avut joi o convorbire telefonică cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu, în care a mulțumit României pentru sprijinul oferit în operațiunile americane privind securitatea din Orientul Mijlociu.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, oficialul american a apreciat reacția „rapidă și decisivă” a României, subliniind rolul acesteia ca partener de încredere al Statelor Unite.

Cei doi oficiali au analizat, de asemenea, posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în mai multe domenii strategice.

Printre acestea se numără domeniile: apărare, energie, tehnologii emergente și resurse minerale critice.

Discuțiile au vizat și proiecte energetice majore, precum exploatarea gazelor offshore.

Totodată, au fost discutate și dezvoltarea sectorului nuclear civil, subiecte considerate esențiale pentru consolidarea securității energetice regionale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Statele Unite marco rubio România
