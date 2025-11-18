Supermarketurile, obligate să vândă preponderent carne românească de Sărbători: obiectiv minim 70%

Măsura vine în contextul în care consumul crește semnificativ în lunile noiembrie și decembrie, iar autoritățile susțin că producția internă poate acoperi cererea de carne proaspătă.

Întâlnire de lucru cu retailerii: obiectiv – rafturi cu carne românească

Marți, ministrul Agriculturii a avut o discuție amplă cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), alături de conducerea ANSVSA și a Consiliului Concurenței. Tema centrală: pregătirea lanțului alimentar pentru vârful de consum din sezonul rece.

Florin Barbu a cerut ca fermierii români să fie integrați mai eficient în rețelele de retail, astfel încât clienții să găsească în perioada sărbătorilor carne de porc autohtonă în proporție de minimum 70%.

„Producția internă poate acoperi complet necesarul de carne proaspătă de porc în lunile noiembrie și decembrie. Fermele românești au efective suficiente și de calitate”, a declarat ministrul.

Conform estimărilor AMRCR, obiectivul de 70–75% carne românească la raft este realizabil.

Programul de sprijin pentru crescători începe să dea rezultate

Ministrul a subliniat că această capacitate de producție a devenit posibilă datorită Programului de susținere a crescătorilor de suine (Legea 195/2018), prin care s-au acordat peste 1 miliard de lei fermierilor. Investițiile au dus la apariția a peste 10.000 de noi locuri de cazare pentru reproducție.

Barbu a explicat că aceste investiții sunt esențiale pentru:

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

reducerea dependenței României de importuri,

întărirea securității alimentare,

consolidarea sectorului în 18 județe,

creșterea competitivității pe piața europeană.

Trasabilitate clară pentru carnea românească

Ministerul Agriculturii și ANSVSA urmează să implementeze un sistem care să certifice trasabilitatea cărnii de porc, astfel încât consumatorii să poată identifica ușor produsele provenite din ferme românești, scrie stiripesurse.ro.

În paralel, s-a discutat și despre sectorul avicol: România are deja un grad de autosuficiență de 120% la producția de ouă.

Retailerii spun că obiectivul este realist

George Bădescu, directorul executiv al AMRCR, confirmă deschiderea supermarketurilor:

„Procentul de 70-75% carne de porc românească la raft este fezabil. Consumatorii o cer, iar investițiile în zootehnie trebuie susținute.”

Ministrul Agriculturii vrea ca românii să pună pe masa de Crăciun carne produsă în fermele din țară, iar lanțurile comerciale susțin că pot atinge acest obiectiv. Dacă implementarea și controlul trasabilității vor fi eficiente, sărbătorile de anul acesta ar putea marca una dintre cele mai mari prezențe ale produselor locale în supermarketuri.