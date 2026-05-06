Producția de porumb scade în România, iar conflictul din strâmtori aruncă în aer prețul transportului

Suprafața cultivată cu porumb în România este estimată să scadă în 2025 la aproximativ 1,6 milioane de hectare – cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 2015 și cu circa 20% mai puțin față de anul trecut, potrivit medianei a nouă estimări realizate de traderi și analiști chestionați de Bloomberg News.

Scăderea afectează una dintre cele mai importante culturi ale țării, România fiind al treilea producător de porumb din Europa, relatează agrobiznes.ro.

Principalii factori sunt costurile în creștere la combustibili și îngrășăminte – agravate de conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz – și seceta persistentă, care a redus rezervele de apă din sol, în special în vestul și sudul țării.

Situația nu este izolată.

În Franța, cel mai mare producător de cereale din Uniunea Europeană, suprafața cultivată cu porumb ar putea scădea cu aproximativ 15% în acest an, potrivit organizațiilor agricole locale.

Porumbul este o cultură cu consum ridicat de azot, iar scumpirea îngrășămintelor lovește fermierii din toată Europa, care se confruntă deja cu marje de profit foarte reduse.

Datele Bloomberg, colectate în timpul și după conferința EuroGrain Exchange de la București, indică valori semnificativ mai mici decât prognoza Coceral din martie, care estima o suprafață de 1,95 milioane de hectare pentru România.

Pe fundalul acestor evoluții, ONU avertizează că, dacă situația geopolitică nu se va calma până la mijlocul anului, scăderea producției agricole la nivel global ar putea împinge încă 45 de milioane de oameni în situații de foamete acută.

