O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp, în Sectorul 5 al Capitalei

Potrivit Brigăzii Rutiere a capitalei, din primele informații ale polițiștilor, o tânără de 21 de ani care conducea pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bulevardul Pieptănari, a pierdut controlul asupra direcției şi a intrat într-un stâlp de iluminat public.

În urma impactului mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani.

În urma accidentului, pasagera din primul autovehicul, o tânără în vârstă de 20 de ani şi-a pierdut viața, iar conducătoarea mașinii a fost dusă la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

Polițiștii fac cercertări pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)