x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp, în Sectorul 5 al Capitalei

O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp, în Sectorul 5 al Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   08:10
O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp, în Sectorul 5 al Capitalei
Sursa foto: Accident cumplit în Sectorul 5 al Capitalei

O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina în care se afla a intrat, miercuri dimineața, într-un stâlp pe Calea Ferentari din Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit Brigăzii Rutiere a capitalei, din primele informații ale polițiștilor, o tânără de 21 de ani care conducea pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către Bulevardul Pieptănari, a pierdut controlul asupra direcției şi a intrat într-un stâlp de iluminat public.

În urma impactului mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani.

În urma accidentului, pasagera din primul autovehicul, o tânără în vârstă de 20 de ani şi-a pierdut viața, iar conducătoarea mașinii a fost dusă la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.

Polițiștii fac cercertări pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident capitala moarta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri