Ce țări s-ar putea confrunta cu pene de curent, cauzate de valul de căldură din Europa

Rețeaua energetică a Europei este pusă la încercare, în timp ce continentul se confruntă cu al treilea val de căldură al anului, potrivit Euronews.

Europa se confruntă adesea cu o creștere bruscă a consumului de energie electrică în timpul valurilor de căldură. Aceasta este cauzată de cereri sporite ale sistemelor de răcire.

Răcirea spațiilor, care constă în mare parte în unități de aer condiționat (AC) și ventilatoare, a consumat aproximativ șapte procente din energia electrică mondială în 2022, potrivit sursei.

„Lumea se confruntă cu o căldură extremă, ceea ce duce la o cerere tot mai mare de sisteme de răcire”, a avertizat Agenția Internațională pentru Energie (IEA) în 2023.

„Temperaturile record alimentează cererea de aer condiționat și determină creșteri bruște ale cererii de electricitate. Se poate ajunge la un cerc vicios de emisii sporite de gaze cu efect de seră, care, la rândul său, face lumea și mai caldă”, a mai transmis agenția.

În timpul valului de căldură de la începutul verii din 2025, Franța a înregistrat un vârf de consum de energie electrică seara, cu 25% peste media din extrasezon. Procentul a fost atins din cauza răcirii, în ciuda faptului că țara are un procent relativ scăzut de dețineri de sisteme de aer condiționat.

Un studiu a analizat 85 de țări, reprezentând aproximativ 90% din consumul global de energie electrică, pentru a înțelege cum se modifică cererea de energie electrică în timpul lunilor cu temperaturi extreme.

Studiul a comparat cererea din timpul celor mai fierbinți 10% din lunile din fiecare țară cu cererea din timpul lunilor cu temperaturi normale, conform sursei.

Cercetătorii au descoperit că Grecia s-a clasat pe primul loc la nivel global, cererea de energie electrică crescând cu 38,62% în timpul perioadelor de căldură extremă. Aceasta echivalează cu o creștere de 143,08 kWh pe persoană pe lună de căldură extremă.

Muntenegru s-a clasat pe locul al doilea, cu o creștere a cererii de 22,49%, urmat de Turcia (21,91%), Croația (17,76%), Italia (14,22%) și Spania (8,86%).

Atunci când cererea totală de energie electrică depășește capacitatea de generare disponibilă sau limitele fizice ale rețelei electrice, aceasta poate provoca scăderea frecvenței electrice a sistemului. Astfel, au loc penele de curent, arată sursa citată.

Studiul a analizat și durata medie și costul estimat al întreruperilor de curent pentru gospodării în anumite țări Au fost folosite datele disponibile privind întreruperile de curent din ultimii cinci ani.

Printre țările europene analizate, Ungaria a înregistrat cea mai lungă durată medie a întreruperilor de curent, de 2,92 ore pe an. Ea este urmată de Slovenia cu 2,16 ore și Grecia cu 1,63 ore.

„Deși Italia are o durată medie a întreruperilor de curent mai scurtă decât Grecia, baza sa extinsă de gospodării înseamnă că înregistrează cel mai mare cost anual total estimat pe gospodării dintre țările europene evidențiate”, se arată în studiu.

„Se estimează că întreruperile de curent din Italia vor costa gospodăriile în jur de 154,7 milioane de euro pe an, urmată îndeaproape de Polonia cu 152,1 milioane de euro”, conform studiului citat de sursă.

În iunie și iulie anul trecut, Europa a cunoscut un val de căldură în care temperaturile au atins 40°C. A fost declanșată o creștere a cererii zilnice de energie electrică cu până la 14%. Acest lucru, combinat cu întreruperile centralelor termice, a dus la o creștere de două până la trei ori a prețurilor medii zilnice ale energiei electrice.

Totuși, producția record de energie solară din UE a contribuit la menținerea stabilității aprovizionării cu energie pe fondul creșterii cererii, potrivit unui grup de experți în energie.

„În zilele de vârf ale valului de căldură, energia solară a furnizat până la 50 GW de energie numai în Germania, generând 33-39% din energia electrică a Germaniei”, potrivit experților citați de Euronews.

(sursa: Mediafax)