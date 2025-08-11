Tarife dinamice la energie: Cât plătești în intervalul orar 11:00 - 15:00

În unele cazuri, facturile sunt chiar duble față de luna precedentă, iar cei care consideră că plătesc prea mult pot alege să își schimbe furnizorul și să încerce opțiunea de tarife dinamice, care oferă prețuri reduse în anumite intervale orare, scrie observatornews

În funcție de furnizor, facturile la electricitate au crescut semnificativ. De exemplu, pentru primele 20 de zile din iulie, un client care a consumat 138 de kWh a plătit 219 lei, adică aproape 1,6 lei pe kWh, comparativ cu 110 lei (tariful de 0,80 lei/kWh) pe care îl plătea în perioada plafonării.

Unii furnizori au emis facturi confuze, aplicând mai multe tarife pentru aceleași perioade, iar schimbările legislative ar putea întârzia trimiterea acestora, ceea ce va duce la prelungirea termenelor de plată.

„Pentru consumatorii cu un consum mic, sub 100 kWh, diferența de factură va fi semnificativă. Aceștia beneficiau de o subvenție considerabilă din partea statului pe kWh consumat”, explică Mihnea Cătuți, expert în energie, pentru observatornews

În acest context, câteva companii au lansat tarife dinamice, care oferă prețuri mai mici în anumite intervale orare. De exemplu, un furnizor taxează 89 de bani pe kWh între orele 11:00 și 15:00, în perioada martie-octombrie, perioadă în care consumul casnic nu este atât de ridicat, cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare.

„Consumatorii care au dispozitive inteligente în casă sau care își pot ajusta comportamentul de consum în funcție de aceste tarife dinamice pot beneficia de prețuri mult mai mici în timpul zilei”, adaugă Adi Vintilă, expert în energie.

Totuși, adaptarea la aceste noi tarife poate dura ceva timp. „Va dura destul de mult până când consumatorii casnici vor adopta pe scară largă aceste tipuri de contracte. Este posibil ca, pe măsură ce prețurile vor crește, să înceapă să caute oferte mai avantajoase”, spune Mihnea Cătuți.

Este important de menționat că tarifele dinamice sunt disponibile doar pentru clienții care au contoare inteligente, aproximativ două milioane de consumatori fiind eligibili pentru acest tip de contract.