ANPIS încurajează consumatorii vulnerabili să solicite tichetul de 50 de lei pentru energie

Acordarea tichetelor de energie, de care au beneficiat peste 710.000 de români până în prezent, continuă până la 31 decembrie 2026, a reiterat directorul general al ANPIS, Daniela Moroșanu, în comunicatul de presă prin care îndeamnă românii eligibili să se înscrie în acest program.

„Sprijinul acordat prin OUG nr. 35/2025 pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică continuă până la finalul anului 2026, oferind stabilitate și predictibilitate pentru persoanele și familiile cu venituri reduse”, conform comunicatului ANPIS.

Și ministrul Muncii, care are sub umbrela sa ANPIS, a reiterat vineri anunțul privind continuarea schemei de ajutor.

Această schemă de sprijin a fost prelungit după data de 31 martie, când trebuia să expire, respectiv până la sfârșitul anului, dar până în prezent nu s-a stabilit forma finală a mecanismului de aplicat din 1 aprilie.

Potrivit oficialilor Ministerului Energiei contactați de Mediafax, sunt în derulare discuții cu reprezentanții industriei pentru a agrea forma optimă de aplicare a mecanismului, pentru ca persoanele eligibile să beneficieze mai ușor de acest sprijin și să nu mai fie puși pe drumuri.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spunea, la începutul lunii ianuarie, că se lucrează la un noi mecanism.

„Acum avem un mecanism de activ până 31 martie 2026. La ceea ce lucrăm cu operatorii de distribuție și furnizare este să găsim un mecanism de cross-check (verificare – eng.) în baza de date pentru acei oameni care au venit sub 2000 de lei, de exemplu, să poată să se reducă acei 50 de lei direct din factură, fără a pune omul pe drumuri, să se înscrie în platformă, să ia cardul fizic de la poștă, să de tot plimbe cu cardul. E o formă mult mai simplă și mai practică de lucru”, a declarat Bogdan Ivan, pe 8 ianuarie, la întrebarea Mediafax.

Schimbarea ar putea să se aplice după 1 aprilie. „Imediat ce se termină actuala schema în 31 martie, putem să venim cu această formulă în care nu mai punem oamenii pe drumuri și să scadă automat din factură acea sumă de bani. Pentru a proteja consumatorii vulnerabili aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a răspuns Bogdan Ivan.

Discuțiile au venit tocmai în contextul în care numărul beneficiarilor finali, de aproximativ 700.000, este de aproximativ 3 ori mai mic decât estimările oficiale inițiale ale Ministerului Energiei – de aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români – măsură cu un impact bugetar estimat inițiat de aproape un miliard de lei.

Din restul sumelor bugetate, măsura a putut astfel să fie prelungită cu nouă luni, fără a se lua neapărat în calcul o nouă alocare bugetară.

Din 20 septembrie, când a devenit activă aplicația informatică destinată acordării voucherelor de plată a facturilor la energie (EPIDS), dezvoltată de e Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), au fost înregistrate 1.016.852 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile, în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 35/2025.

„Datele evidențiază interesul constant pentru această măsură de sprijin și necesitatea menținerii protecției acordate gospodăriilor vulnerabile”, arată oficialii ANPIS.

De la debutul măsurii de sprijin și până la ultima plată efectuată, în luna februarie 2026 pentru drepturile aferente lunii ianuarie 2026, ANPIS a realizat plăți în valoare totală de aproximativ 197,6 milioane lei pentru un număr mediu de 714.082 beneficiari eligibili la nivel național.

„În contextul prelungirii perioadei de aplicare a măsurii până la 31 decembrie 2026, ANPIS încurajează cetățenii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor”, au trannsmis reprezentanții ANPIS.

Solicitanții sunt rugați să acorde o atenție deosebită completării cererii în aplicația EPIDS, în special în ceea ce privește corectitudinea datelor de identificare (nume, prenume, CNP, precum și valabilitatea actului de identitate) și a datelor aferente locului de consum.

Introducerea eronată a acestor informații poate conduce la invalidarea sau neeligibilitatea cererii.

ANPIS precizează că veniturile înregistrate la Agenția Națională de Administrare Fiscală și la Casa Națională de Pensii Publice nu se completează în cerere, acestea fiind verificate automat prin interogarea bazelor de date puse la dispoziție de către cele două instituții. Totodată, menționează instituția, după transmiterea cererii în aplicație, aceasta nu mai poate fi modificată. În situația identificării unor erori, este necesară anularea cererii inițiale și depunerea unei noi solicitări cu datele corecte.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială rămâne angajată în aplicarea eficientă a măsurilor de protecție socială și în asigurarea accesului la sprijin pentru toate persoanele care îndeplinesc criteriile legale”, au conchis reprezentanții ANPIS.

Pentru informații sau clarificări în ceea ce privește acordarea sprijinului pentru energie electrică, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot transmite solicitări la adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

(sursa: Mediafax)