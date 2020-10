Timişoara, în scenariul roşu. Situaţie critică la ATI

Prefectura Timiș a anunțat că, în județ, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 332 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoacă boala COVID-19, din 2.918 teste efectuate. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, era în județ de 2,59, însă în Timișoara a ajuns la 3,39, ceea ce înseamnă că municipiul reședință de județ va intra în scenariul roșu.

Prefectura Timiș a transmis, în urma Comitetului Județean pentru Situații de Urgență reunit vineri, că se suspendă temporar activitățile didactice care presupun prezența față în față, cursurile desfășurându-se on line (scenariul 3) în toate unitățile de învățământ din unitățile administrativ teritoriale care au depășit rata de infectare cu coronavirus de 3 la 1.000 locuitori.

Nu mai sunt locuri la ATI

Doctorul Virgil Musta, șeful Secţiei Infecţioase 2 de la Spitalul „Victor Babeş” din Timişoara, a vorbit la PressAlert despre situaţia critică din oraş. „Nu vă ascund că am o mare problemă cu colegii mei care au un mare stres că nu sunt locuri, se dau telefoane, nu sunt locuri, pacientul stă în salvare pentru că are nevoie de oxigen. Nu numai că sunt speriați, sunt deprimați. Am avut zilele trecute un caz. Doctorița care era de gardă a spus: uf, e de abia începutul și nu mai vreau să trăiesc un asemenea moment. A adus salvarea o persoană cu saturația de 60%, ceea ce înseamnă terapie intensivă imediat. Era plin, a început să se dea telefoane, nu era niciun loc în terapie intensivă și ca să nu moară în salvare, a fost pusă repede într-un salon, i-a fost pus oxigen să crească măcar până la un nivel de 75-80%, chiar dacă organismul suferă pe o perioadă scurtă de timp și să vedem dacă se găsește o soluție. Știți care a fost soluția? Ea s-a internat la ora 22. Soluția a fost că a murit cineva de pe Terapie Intensivă la 2 noaptea și s-a eliberat un loc. E îngrozitor, pacienta aceea să se bucure că a murit cineva. Sunt traume psihice care vor rămâne în mintea medicilor care le trăiesc. Aveam speranță că comunitatea noastră ne înțelege și ne sprijină, dar ne-am pierdut speranța. Noi suntem puși într-o situație de a lua decizii grele, te va măcina această decizie. Trebuie să evaluezi din doi – trei pacienți care are cea mai mare șansă. L-ai evaluat, l-ai preluat și moare. Nu întotdeauna evaluările clinice pe care le facem sunt și cele mai reale pentru că boala este imprevizibilă. Nici nu vreau să mă gândesc”, a spus dr. Musta, vizibil marcat de cele trăite în secția de ATI, aproape plângând.

Unitățile de învățământ din Timișoara și din alte 13 localități din județul Timiș intră în scenariul roșu de funcționare, după ce rata de incidență a cazurilor de Covid a depășit 3 la mia de locuitori.

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș a decis vineri intrarea în scenariul roșu de funcționare a unităților de învățământ din localitățile în care rata de incidență a cazurilor de Covid a depășit 3 la mia de locuitori: Timișoara-3,39, Buziaș-4,31, Sânnicolau Mare-3,42, Dudeștii Noi-4,07, Dumbrăvița-4,59, Foeni-5,70, Găvojdia-3,41, Ghiroda-4,38, Giroc-4,86, Jebel-5,47, Pesac-7,31, Pișchia-3,30, Săcălaz-3,86, Sânandrei-4,40.

La acestea se adăugă localitățile pentru care a fost luată decizia similară în precedentele Comitete Județene pentru Situații de Urgență și nu s-a împlinit termenul de 14 zile de aplicare a lor.

Potrivit Prefecturii Timiș, decizia se aplică începând cu data de 24 octombrie 2020.

Iată textul complet al hotărârii privind instituirea măsurilor de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – la nivelul județului Timiș:

Art. 1. (1) Pe întreg teritoriul județului Timiș rămâne instituită obligativitatea purtării măștii de protecție, pe toată perioada stării de alertă, în spațiile publice deschise, astfel încât să acopere nasul și gura, respectiv: pe o rază de 50 m de intrarea în perimetrul unităților de învățământ, în piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții și societăți comerciale, stații de transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale publice și private și manifestări publice, ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni colective, în zonele de promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale localităților și falezele (malurile râurilor) din interiorul localităților, parcările și zonele de agrement adiacente centrelor comerciale și mall-uri. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

(2) Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise prevăzute la alin 1. afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea purtării măștii de protecție în aceste spații. (3) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție sanitară astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice deschise, pe o perioadă de 14 zile în unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 3/1000 de locuitori. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

Art.2. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară astfel: – fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00, în unitățile administrative teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, – fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Este interzisă activitatea la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară astfel: – fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00, în unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, – fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori – doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în unitățile administrative teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(3) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. 1 și alin.2 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(4) Se instituie pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați obligația analizării modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau de muncă la domiciliu, în unitățile administrativ-teritoriale cu rata de infectare peste 1,5/1000 locuitori. (5) Se suspendă activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art.3. Activitățile cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului astfel: – până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, – până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, conform Anexei 2. Este interzisă activitatea la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Art. 4. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul unităților administrativ teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane. Organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul unităților administrativ teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori. 5) Se suspendă activitatea de pregătire fizică în sălile de sport/fitness, pe o perioadă de 14 zile, cu excepția activităților desfășurate de sportivi profesioniști, legitimați și/sau de performanță, in cadrul unităților administrativ teritoriale cu rata de infectare peste 3/1000 de locuitori.

Art. 5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din în unitățile administrativ teritorială este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Art. 6. În unitățile administrativ teritoriale unde a fost depășit pragul de 3/1000 de locuitori se suspendă pe o perioadă de 14 zile activitatea din piețele comerciale (cu excepția piețelor agroalimentere) târguri și oboare.

Art. 7. Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiș, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

7.1 În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul unităților administrativ teritoriale, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură suplimentară de siguranță, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Timiș și cu respectarea normelor legale în vigoare.

Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii începând cu data de 24 octombrie 2020.