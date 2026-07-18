Generația „TikTok”, dar fără competențe: Tinerii români, aproape ultimii din Europa la abilități digitale

La nivelul Uniunii Europene, 74,6% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani dețineau, în 2025, cel puțin competențe digitale de bază.

Cea mai mare pondere a tinerilor care dețin cel puțin competențe digitale de bază se găsește în Danemarca, unde 92,1% dintre tineri au aceste deprinderi.

Pe locurile urmăroare se găsesc Cehia și Malta, cu 91,7%, respectiv 91,5%.

Doar două țări din UE au înregistrat procente sub 60%. Este vorba de Bulgaria, 52,8%, și România, 53,3%.

Datele oficiale ale Eurostat arată că, la nivelul UE, proporția tinerelor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care dețineau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a tinerilor. Este vorba de 75,9% dintre tinere și 73,3% dintre tineri.

O tendință similară a fost observată în 22 de țtări, printre care Cipru, unde diferența dintre tinere și tineri este de 18,8 puncte procentuale, în timp ce în alte 5 țări tinerii cu competențe digitale de bază sunt mai numeroși decât tinerele. În această sutuație se găsește și România, cu o diferență de 4 puncte procentuale. (55,1% față de 51,1%).

(sursa: Mediafax)