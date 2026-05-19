Jurnalul.ro Ştiri Observator Brâncuși, abandonat de autorități: Statul nu a purtat negocieri pentru „Danaida”, conform Oanei Țoiu

de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   18:30
Dezinteres la nivel înalt: Oana Țoiu dezvăluie că MAE a ignorat negocierile pentru opera lui Brâncuși

Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că se bucură să vadă cât de apreciată este arta lui Constantin Brâncuși, după ce opera „Danaida” a fost vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s, record istoric pentru artistul român.

Întrebată, marți, dacă au existat discuții la nivel guvernamental pentru achiziționarea sculpturii „Danaida” a lui Constantin Brâncuși – vândută la licitație pentru un preț record -, Oana Țoiu a confirmat că statul român nu a purtat negocieri în acest sens, cel puțin nu la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

„Ne-am bucurat să vedem această apreciere față de arta lui Brâncuși, o apreciere care are și o cifră de data asta”, a spus ministrul de Externe.

Lucrarea „Danaïde”, una dintre piesele vedetă ale unei licitații organizate de Christie’s, a depășit rapid precedentul record al lui Brâncuși, de 71,2 milioane de dolari, notează CNN. Vânzarea a făcut parte dintr-o seară spectaculoasă pentru piața de artă, în care Christie’s a obținut în total peste 1,1 miliarde de dolari din două sesiuni de licitații desfășurate la New York.

 

(sursa: Mediafax)

