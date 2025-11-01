Țoiu: Retragerea militarilor americani, „planificată în prealabil”: „Nu ne bucură”

Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Țoiu a minimizat impactul deciziei Washingtonului de a reduce prezența trupelor sale în țară, afirmând că aceasta „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO” pe flancul estic, scrie Kyiv Post.

„Decizia nu a vizat România”, a spus ea, adăugând că Bucureștiul și Washingtonul intenționaseră să o anunțe simultan înainte ca informația să fie divulgată.

„Nu ne bucurăm de ea, dar o respectăm”.

Cooperarea continuă în domeniul securității Mării Negre, al energiei și al investițiilor în industria de apărare, înaintea Forumului industrial al NATO care va avea loc la București luna viitoare, a subliniat ministra.

În ceea ce privește războiul Rusiei în Ucraina, ministrul a reafirmat sprijinul României pentru sancțiuni și a dezvăluit că Bucureștiul înăsprește sancțiunile pentru încălcarea sancțiunilor. „Nu trebuie să fim naivi”, a spus ea, avertizând că apărarea democrației necesită educație, transparență și reziliență.

Țoiu a concluzionat că România, Polonia și aliații lor „trebuie să devină mai puternici împreună”, insistând că încercările președintelui Vladimir Putin „vor eșua”.

(sursa: Mediafax)