de Redacția Jurnalul    |    01 Noi 2025   •   16:20
Țoiu: Retragerea militarilor americani, „planificată în prealabil”: „Nu ne bucură”
Sursa foto: Hepta/Oana Țoiu

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, afirmă că retragerea a aproximativ 700 de soldați americani din România a fost o măsură „planificată în prealabil” în cadrul revizuirii mai ample a poziției Americii și nu o reflectare a relațiilor tensionate.

Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Țoiu a minimizat impactul deciziei Washingtonului de a reduce prezența trupelor sale în țară, afirmând că aceasta „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO” pe flancul estic, scrie Kyiv Post.

„Decizia nu a vizat România”, a spus ea, adăugând că Bucureștiul și Washingtonul intenționaseră să o anunțe simultan înainte ca informația să fie divulgată.

„Nu ne bucurăm de ea, dar o respectăm”.

Cooperarea continuă în domeniul securității Mării Negre, al energiei și al investițiilor în industria de apărare, înaintea Forumului industrial al NATO care va avea loc la București luna viitoare, a subliniat ministra.

În ceea ce privește războiul Rusiei în Ucraina, ministrul a reafirmat sprijinul României pentru sancțiuni și a dezvăluit că Bucureștiul înăsprește sancțiunile pentru încălcarea sancțiunilor. „Nu trebuie să fim naivi”, a spus ea, avertizând că apărarea democrației necesită educație, transparență și reziliență.

Țoiu a concluzionat că România, Polonia și aliații lor „trebuie să devină mai puternici împreună”, insistând că încercările președintelui Vladimir Putin „vor eșua”.

(sursa: Mediafax)

