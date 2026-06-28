Topul european al locurilor de vacanță în luna iulie în funcție de raportul preț-calitate

Un expert în vacanțe a stabilit topul locurilor de vacanță. Potrivit Express care îl citează pe Rob Brooks de la agenția de turism On The Beach, primele patru locuri au un excelent raport preț-calitate pentru luna iulie.

Brooks a plecat de la ideea că în iulie vacanțele sunt foarte scumpe. El a încercat să găsească alternative mult mai bune, utilizând ofertele agenților turistici.

Pe locul patru în clasament este Kavos din Corfu, Grecia.

„Majoritatea oamenilor văd Kavos și se gândesc la băuturi ieftine și vacanțe cu petreceri, dar este mult mai mult decât atât”, a explicat Brooks.

El a spus că sunt „plaje frumoase”, „excursii uimitoare cu barca” și „restaurante cu adevărat grozave”. În plus, în luna iulie din 2026, estimările meteorologilor arată că temperaturile vor fi în jurul valorii de 30 de grade Celsius în majoritatea zilelor.

În ceea ce privește prețurile, Brooks a spus că a găsit un sejur de cinci nopți cu autoservire și transport cu avionul, la puțin peste 200 de euro de persoană.

„Există un raport calitate-preț foarte bun aici”, a spus el.

Pe locul trei a fost aleasă Bulgaria.

„Ar putea avea una dintre cele mai mari probleme de imagine în călătorii, deoarece o mulțime de oameni încă își imaginează cum era acum 20 de ani”, a spus Brooks.

„Realitatea” de acum este „atât de diferită”, potrivit expertului, care a subliniat că țara beneficiază de stațiuni all-inclusive „uimitoare”, plaje imense și vreme excelentă.

„După ce am analizat datele rezervărilor, există foarte puține locuri care se pot compara cu Bulgaria vara. Temperaturile din iulie sunt de peste 30 de grade Celsius”, a explicat Brooks.

În ceea ce privește prețurile, expertul a prezentat o ofertă de circa 500 de euro de persoană, care include transportul și un sejur de șase nopți la un hotel din Albena.

„Este o adevărată afacere și pentru o vară de vârf, este cam cel mai bun raport calitate-preț”, a spus Rob.

Expertul a ales Costa del Sol drept una dintre cele mai bune destinații din Europa. În mod surprinzător, oamenii nu se gândesc la Costa del Sol drept o destinație ieftină.

„Iulie aici este vară adevărată – temperaturi între 20 și 30 de grade aproape în fiecare zi”, a lăudat Brooks regiunea.

Insula grecească Rodos este pe primul loc.

„Este una dintre cele mai fiabile destinații din întreaga Mediterană. Ai aproape garantat soare, plajele sunt superbe, Orașul Vechi este uimitor și, cumva, chiar și cu toate acestea, se dovedește a fi unul dintre cele mai avantajoase locuri de vizitat în iulie”, a spus Brooks.

Expertul a găsit un sejur all-inclusive de șase nopți, cu zbor inclus, la prețul de aproape 500 de euro de persoană.

„Este probabil destinația ideală pentru vară”, a fost concluzia lui Rob Brooks.

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(sursa: Mediafax)