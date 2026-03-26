Topul mașinilor cu cele mai multe probleme tehnice

Tendința se menține și în cazul modelelor noi, iar specialiștii spun că, paradoxal, pe măsură ce tehnologia auto devine mai avansată, crește și riscul apariției unor probleme tehnice, scrie observatornews.ro

Potrivit datelor din 2025, șoferii care conduc mașini produse de Peugeot, Kia și Mercedes-Benz au fost chemați cel mai des în service. În top au urmat mărcile Citroën, Ford, Volkswagen și BMW.

Cele mai frecvente probleme tehnice

Cele mai multe rechemări în service au fost cauzate de:

probleme la sistemul de frânare,

probleme la sistemul de direcție,

defecțiuni la airbag-uri,

probleme la centurile de siguranță,

scurgeri de combustibil.

Specialiștii din domeniul auto spun că rechemările nu înseamnă întotdeauna probleme grave, ci de multe ori sunt actualizări sau modificări tehnice minore.

„Are legătură și cu frecvența la care un anumit producător își schimbă gama de modele. Producătorii care au multe modele noi, cu tehnologii moderne, au și mai multe rechemări. Cei cu modele mai vechi au mai puține”, explică specialiștii din domeniu.

Mașinile electrice și hibride, și ele chemate în service

În 2025, și mașinile electrice și hibride au fost incluse în campanii de rechemare în service, cel mai des din cauza:

problemelor la baterii,

defecțiunilor sistemului de încărcare,

actualizărilor de software.

Experții spun că multe dintre rechemări sunt pentru optimizări tehnice și actualizări, nu pentru probleme majore de siguranță, însă complexitatea tehnologiei moderne face ca reparațiile să fie mai dificile decât în trecut.

Cum pot verifica șoferii dacă mașina lor este rechemată

Registrul Auto Român a pus la dispoziția șoferilor o secțiune specială unde proprietarii de mașini pot verifica dacă vehiculul lor face parte dintr-o campanie de rechemare. Verificarea se face pe baza seriei de șasiu.

Specialiștii recomandă șoferilor să răspundă acestor campanii, deoarece reparațiile sunt gratuite și pot preveni probleme tehnice sau accidente.

De ce cresc rechemările în service

Experții din industrie spun că numărul rechemărilor crește din cauza:

tehnologiei tot mai complexe,

sistemelor electronice avansate,

actualizărilor software,

normelor de siguranță tot mai stricte.

Astfel, chiar dacă mașinile sunt mai moderne, ele devin și mai sensibile la erori tehnice, iar producătorii preferă să cheme mașinile în service preventiv, pentru a evita probleme mai grave ulterior.