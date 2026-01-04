Tot mai puțin români aleg să călătorească cu trenul

x close
de Adrian Stoica    |    04 Ian 2026   •   20:20
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele transmise de către Institutul Național de Statistică (INS).

În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul mărfurilor a înregistrat scădere cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind consemnată creștere doar în transportul de tranzit, respectiv cu 53,6%. Astfel, au fost transportate 30,113 milioane de tone de mărfuri, din care 79,3% în transport national.

Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (26%) și cărbune și lignit; țiței și gaze naturale (17,7%). Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024 au fost: timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile) - creștere cu 15,7%; viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) - creștere cu 1,7%; parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) și încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) - creștere cu 0,4%.

Evoluții negative față de aceeași perioadă a anului precedent au fost raportate la următorii indicatori: parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) - scădere cu 16,7%; parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi) (-16,6%); vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane) - scădere de 10,8%; vagoane încărcate pe rețeaua CFR (mii vagoane) - scădere de 6,1%; greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) - scădere de 3,5%; viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) - scădere de 1,4% etc.

În decembrie, biletele de tren s-au scumpit din nou, înregistrându-se o nouă majorare de tarif, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor. Biletele de tren s-au scumpit de patru ori din vara lui 2022. În fiecare lună decembrie, prețurile biletelor de tren cresc în funcție de rata anuală a inflației, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați.


 

