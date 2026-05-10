Trafic de coșmar! Coloane de mașini pe șoselele din România

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la ora 19:00, situația traficului pe principalele artere rutiere este următoarea:

A 1 București - Pitești: valori de trafic în creștere la intrarea în capitală;

A 1 Sibiu - Deva: coloană de autovehicule la intrarea în DN 7, în zona localității Boița (județul Sibiu);

A 1 Deva - Nădlac: trafic normal;

A 2 București - Constanța: trafic normal;

A 3 București - Ploiești: trafic normal;

A 7 Ploiești - Adjud: trafic normal;

DN 1 Ploiești - Brașov: trafic normal, ușor intens pe raza localității Comarnic (județul Prahova), în direcția către Ploiești;

DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu: valori de trafic foarte ridicate între localitățile Boița (județul Sibiu) și Râul Vadului (județul Vâlcea), în direcția către Râmnicu Vâlcea.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere polițiștii le recomandă șoferilor „să circule cu multă atenție în aceste condiții de aglomerație, asigurându-se temeinic înainte de fiecare manevră, să dea dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, să nu efectueze depășiri riscante ale coloanelor de autovehicule formate, să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să permită frânarea în condiții de siguranță și să folosească totodată rute alternative, pe care aplicațiile de telefon le calculează în timp real.”

(sursa: Mediafax)