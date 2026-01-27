Trafic de droguri Vrancea 2026: 15 kg canabis din Spania, 5 suspecți reținuți de DIICOT

Rețea de traficanți de canabis, distrusă în Vrancea – 15 kg droguri interceptate

Polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii DIICOT Vrancea, au destructurat o grupare implicată în trafic internațional de droguri de risc. Cinci suspecți, cu vârste între 20 și 37 de ani, sunt cercetați pentru procurare, transport și vânzare de canabis, în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026.

Doi membri cheie, de 36 și 37 de ani, ar fi adus canabis din Spania prin firme de curierat. Unul dintre ei, cel de 36 de ani, a fost prins în flagrant delict ieri, cu 15 kg de canabis în mașină. Aceștia aprovizionau un alt suspect de 37 de ani, care vindea droguri repetat, uneori împreună cu un tânăr de 20 de ani. Un suspect de 21 de ani e acuzat de trafic de canabis între 2022 și decembrie 2025, potrivit unui comunicat emis de Poliția Română.

În urma a 12 percheziții în Vrancea și București (26 ianuarie 2026), au fost ridicate 1 kg substanță cristalină, 30 g amfetamină, grindere, cântare, țigarete artizanale cu urme de droguri, bani în lei, euro și USD, plus alte probe. Un autoturism a fost sechestrat.

Patru suspecți au fost reținuți pe 26 ianuarie, al cincilea e sub control judiciar. Astăzi, DIICOT a cerut arestare preventivă pe 30 de zile la Tribunalul Vrancea. Acțiunea a implicat polițiști din București, Galați, Brigada Rutieră și jandarmi vrânceni.

