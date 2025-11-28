x close
Tragediile recente arată că România nu a învățat lecția siguranței după Crevedia

de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   14:03
Sursa foto: crevedia

Pentru mulți consumatori, încărcarea buteliei „la pompă” pare o soluție rapidă și ieftină, dar în realitate funcționează ca o ruletă rusească. Sistemele auto și cele destinate buteliilor funcționează la presiuni diferite, ceea ce face imposibil controlul corect al volumului și al spațiului de dilatare. În plus, la stațiile auto nu se verifică integritatea buteliilor, iar un recipient ruginit sau fisurat poate deveni o bombă cu ceas în propria locuință.

Specialiștii atrag atenția că fenomenul continuă să pună în pericol vieți și că ignorarea regulilor impuse de ISCIR lasă România vulnerabilă în fața unor tragedii care pot fi prevenite.

 

O potențială soluție vine de la Gaspeco, cel mai mare furnizor de GPL din țară, care, oferă un model care elimină riscurile generate de încărcările improvizate. Buteliile sunt încărcate doar în stații specializate, unde trec prin verificări tehnice ISCIR înainte de umplere. Fiecare recipient are trasabilitate completă, astfel încât se știe exact unde și cum a fost încărcat.

 

 

Subiecte în articol: crevedia explozie
