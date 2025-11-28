Tragediile recente arată că România nu a învățat lecția siguranței după Crevedia

Specialiștii atrag atenția că fenomenul continuă să pună în pericol vieți și că ignorarea regulilor impuse de ISCIR lasă România vulnerabilă în fața unor tragedii care pot fi prevenite.

O potențială soluție vine de la Gaspeco, cel mai mare furnizor de GPL din țară, care, oferă un model care elimină riscurile generate de încărcările improvizate. Buteliile sunt încărcate doar în stații specializate, unde trec prin verificări tehnice ISCIR înainte de umplere. Fiecare recipient are trasabilitate completă, astfel încât se știe exact unde și cum a fost încărcat.