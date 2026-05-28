Transalpina se redeschide vineri! Condițiile stricte anunțate de CNAIR

Redeschiderea vine cu mai multe restricții pe care șoferii trebuie să le respecte.

În perioada 29 mai - 30 iunie 2026, circulația va fi închisă noaptea, între orele 20:00 și 09:00. De la 1 iulie, intervalul de închidere nocturnă se modifică: 21:00 – 07:00.

Pe întregul sector redeschis, viteza maximă admisă este de 30 km/oră. Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis.

Circulația pe Transalpina poate fi suspendată oricând

CNAIR atrage atenția că traficul poate fi închis sau restricționat temporar în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile: ceață, ploi torențiale, furtuni. Același lucru este valabil în cazul avalanșelor, căderilor de stânci sau ebulmentelor.

Autoritățile subliniază că respectarea restricțiilor este obligatorie pentru siguranța deplasării pe acest sector de munte.

(sursa: Mediafax)