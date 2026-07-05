x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Mai puțini călători cu trenul: Numărul pasagerilor CFR a scăzut cu aproape 9% la începutul anului

Mai puțini călători cu trenul: Numărul pasagerilor CFR a scăzut cu aproape 9% la începutul anului

de Redacția Jurnalul    |    05 Iul 2026   •   17:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Mai puțini călători cu trenul: Numărul pasagerilor CFR a scăzut cu aproape 9% la începutul anului
Scădere bruscă de 8,8% a numărului de pasageri în primele trei luni din 2026

Numărul pasagerilor care au utilizat transportul interurban şi internaţional a înregistrat o scădere în primul trimestru din 2026, sectorul rutier fiind cel mai afectat, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În perioada analizată, transportul rutier de pasageri a deţinut cea mai mare pondere în total (78,5%), urmat de cel feroviar cu 15,1%.

Transportul rutier a consemnat o scădere cu 3,4% a numărului de pasageri transportaţi, comparativ cu trimestrul I al anului 2025, în timp ce parcursul acestora s-a redus cu 13,2%.

În ceea ce priveşte transportul feroviar, numărul pasagerilor a scăzut cu 8,8% comparativ cu perioada similară din 2025, până la 14,679 de milioane.

Potrivit INS, parcursul pasagerilor pe calea ferată s-a redus în primele trei luni cu 9,3%. În sens opus, transportul public local de pasageri a înregistrat o evoluţie pozitivă, cu un total de 547,418 milioane de pasageri, din care 55,2% au călătorit cu autobuze şi microbuze.

În ceea ce priveşte transportul de mărfuri, volumul pe rețeaua rutieră a crescut cu 2,1%, cu un total de 70,269 milioane tone, în timp ce segmentul feroviar a înregistrat o scădere ușoară cu 0,7%, cu un volum de 8,973 milioane tone mărfuri.

Parcursul tarifar al mărfurilor pe calea ferată a consemnat totuși un avans de 2,3%, iar transportul internaţional a înregistrat cea mai mare creştere, de 16,4%.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: transport feroviar rutier pasageri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri