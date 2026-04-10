Transportul de Paște în București: Tot ce trebuie să știi despre metrou și STB

Transportul public de suprafață din București va funcționa după un program special în perioada sărbătorilor pascale.



Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, în zilele de 10, 11, 12 și 13 aprilie, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula în regim apropiat de cel de weekend, cu un număr ușor redus de vehicule față de zilele obișnuite.

Reprezentanții Societății de Transport București au transmis că, în zilele de 10 aprilie și 13 aprilie, circulația se va desfășura conform programului unei zile de duminică. Pentru celelalte zile din perioada sărbătorilor pascale, respectiv sâmbătă și duminică, circulația se va desfășura potrivit programului specific fiecărei zile.

În noaptea de Înviere (11 spre 12 aprilie), bucureștenii vor avea la dispoziție mai multe mijloace de transport. Linia de tramvai 41 va rămâne în circulație până în jurul orei 03.00, iar tramvaiele vor circula la un interval de aproximativ 20 de minute.

În paralel, vor funcționa și cele 25 de linii de transport de noapte, care asigură legături între principalele zone ale orașului.



Călătorii pot verifica în timp real programul detaliat al mijloacelor de transport și traseele tuturor liniilor pe site-ul STB și în aplicația InfoTB, unde sunt anunțate eventualele modificări de trasee sau de stații.

