România, pe primul loc în Europa la mortalitatea cauzată de descărcările electrice

România înregistrează cea mai mare rată de decese provocate de trăsnete din Europa, potrivit medicului Tudor Ciuhodaru. În contextul alertelor meteo din aproape toată țara, acesta a publicat un ghid cu reguli esențiale de protecție.

O profesoară a fost lovită de trăsnet pe un traseu montan, în timp ce însoțea un grup de 14 copii. Femeia a fost diagnosticată cu arsuri de gradul I și II, care afectează aproximativ 30% din suprafața corpului.

Cele 5 reguli de aur pentru prevenție

Potrivit ghidului, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice nu trebuie să stai sub pomi sau în zone înalte. E mai bine să te uzi decât să riști să fii lovit. Nu te întinde direct pe pământ; izolează-te de sol folosind rucsacul sau o saltea izolatoare.

Evită să stai grupat cu alte persoane sau la mai puțin de trei metri de animale mari, pentru a preveni o „lovire în lanț”. Peste 80% dintre traume sunt cauzate de fulgerele laterale și de curentul din pământ, motiv pentru care, în zonele cu risc, membrii unui grup ar trebui să meargă la 10-15 metri unul de celălalt.

Nu te apropia și nu atinge obiecte bune conductoare de electricitate - stâlpi, turnuri, bare, garduri metalice - și nu ține în mână bețe de trekking metalice sau alt echipament conductor în timpul furtunii. În locuințe, este recomandat să deconectezi aparatura electrocasnică, televizorul sau calculatorul.

Ce faci imediat după ce cineva este lovit de trăsnet

Primul pas este verificarea stării victimei și acordarea primului ajutor pentru arsuri, inclusiv începerea manevrelor de resuscitare, dacă este necesar. Trebuie sunat imediat la 112 sau folosită aplicația Salvamont România pentru localizare GPS exactă.

Zonele afectate de arsuri trebuie răcite cu apă curată și acoperite cu pansament steril. Dacă furtuna nu a trecut, restul grupului trebuie îndepărtat de creste, stânci sau copaci înalți și așezat pe vine, izolat pe rucsacuri.

Electrizarea părului și senzația de furnicături pe piele sunt semne că te afli într-o zonă de pericol. Majoritatea victimelor se aflau adăpostite de ploaie sub copaci, adesea în mediul rural, dar există și cazuri de persoane trăsnite în mașină sau în apartament. În general, efectul unei lovituri de trăsnet este instantaneu letal, iar supraviețuitorii au adesea sechele grave sau traume psihice.

Recordul mondial pentru cele mai multe lovituri de trăsnet suferite de o singură persoană îi aparține lui Roy Sullivan, gardian al Parcului Național Shenandoah din SUA, lovit de șapte ori între 1942 și 1977. În 2024, opt jucători de fotbal din Peru au fost loviți de trăsnet în timpul unui meci.

Anual, între 20 și 100 de persoane sunt afectate de trăsnete în România. Deja au fost înregistrate două persoane lovite în timp ce încercau să se adăpostească de ploaie, una dintre victime murind. Potrivit lui Ciuhodaru, un astfel de deces ar fi putut fi evitat prin educație pentru sănătate predată la școală. În Statele Unite, mortalitatea a scăzut semnificativ după aplicarea unor programe de educație pe această temă.

Proiectul de lege propus

Medicul susține că multe dintre aceste accidente ar putea fi evitate și în România, dacă persoanele ar cunoaște și ar respecta regulile elementare de protecție în timpul furtunii. Acesta a depus un proiect de lege prin care propune ca aceste noțiuni să fie predate la orele de educație pentru sănătate din școli.

Dacă te afli afară în timpul unei furtuni, cea mai importantă recomandare este să cauți rapid un spațiu sigur și să nu ieși din adăpost decât după ce nu mai sunt fulgere și tunete timp de 30 de minute.

(sursa: Mediafax)