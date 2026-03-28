Incident feroviar incredibil: Un tren a fost trimis pe o linie GREȘITĂ la Galați

De asemenea, a fost deschis un dosar penal. Incidentul s-a produs joi și nu s-a soldat cu victime și pagube materiale.

Incidentul deosebit de grav s-a produs în gara Barboși, aflată în apropierea orașului Galați. IPJ Galați anunță că sâmbătă polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați – Biroul Județean de Poliție Transporturi Galați s-au sesizat din oficiu.

„Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, la data de 26 martie 2026, în jurul orei 16:07, în stația C.F.R. Barboși Călători, trenul InterRegio 11078, care circula pe ruta Galați – Suceava, ar fi fost direcționat în mod eronat pe un alt fir de circulație decât cel prevăzut în itinerariul stabilit”, au transmis polițiștii.

Mecanicul de locomotivă a realizat că a fost direcționat greșit după aproximativ 300 de metri. El a oprit trenul și a declanșat procedurile de urgență

Ulterior, trenul a fost reintrodus pe traseul corect din stația Barboși Călători, înregistrând o întârziere de aproximativ 40 de minute.

În urma incidentului nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale, au mai transmis polițiștii.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere sau semnalizare falsă și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau îndeplinirea defectuoasă a acestora din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate cauzele și împrejurările producerii incidentului”, a precizat IPJ Galați.

(sursa: Mediafax)