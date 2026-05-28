Bilete de la 27 de euro: CFR Călători dă startul trenurilor estivale către Bulgaria și Turcia

de Redacția Jurnalul    |    28 Mai 2026   •   18:30
Trenurile directe spre Sofia și Istanbul revin din 1 iunie

CFR Călători a anunțat că din 12 iunie se reia circulația trenurilor internaționale spre destinații din Bulgaria și Turcia: Varna, Sofia și Istanbul. Prețurile pornesc de la 27 de euro și ajung la aproape 58 de euro.

Potrivit companiei, trenurile vor circula în perioada 12 iunie – 12 octombrie 2026.

Astfel, din 12 iunie 2026, românii vor putea ajunge direct la Varna, iar din 13 iunie vor fi disponibile și conexiunile directe către Sofia și Istanbul/Halkali.

Trenul internațional „România” 461 București Nord (plecare 10:46)– Varna (sosire 19:56), circulă în perioada 12 iunie-11 octombrie, iar trenul „România” 460 Varna (plecare 09:30) – București Nord (sosire 16:56) în perioada 13 iunie– 12 octombrie.

Prețul unui bilet București Nord – Varna (sau retur), la clasa a 2-a, este de 27 euro.

Trenul internațional „România” 461 București Nord (plecare 10:46) – Sofia (sosire 20:41) va circula în perioada 13 iunie– 12 octombrie, iar cel retur, „România” 460 Sofia (plecare 07:00) – București Nord (sosire 16:56), circulă în perioada 13 iunie-12 octombrie.

Prețul unui bilet București Nord – Sofia (sau retur), la clasa a 2-a, este de 33,6 euro.

Trenul internațional „România” 461 București Nord (plecare 10:46) – Istanbul/Halkali (sosire 09:56) circulă în perioada 13 iunie-12 octombrie, iar trenul „România” 460 Istanbul/Halkali (plecare 20:00) – București Nord (sosire 16:56) în perioada 11 iunie–10 octombrie.

Prețul unui bilet București Nord – Istanbul/Halkali (sau retur), la vagon cușetă cu 4 locuri, este de 57,8 euro.

Biletele pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans din stațiile și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional, precum și online, direct de pe www.cfrcalatori.ro, din secțiunea de cumpărare în trafic internațional.

Compania anunță că, pentru destinațiile din Bulgaria și Turcia, biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier pe teritoriul României. În cazul călătoriilor către Bulgaria, biletele pot fi primite și în format PDF (A4RT), direct pe telefonul mobil.

De asemenea, pentru călătoriile în Bulgaria și Turcia poate fi utilizată și oferta Interrail, atât în varianta continuă, cât și flexi. Biletele Interrail sunt disponibile la casele de bilete din stațiile și agențiile CFR Călători cu vânzare în trafic internațional.

(sursa: Mediafax)

 

