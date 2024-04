Trenurile groazei: Mai mulți angajaţi ai Căilor Ferate au fost găsiți băuți la serviciu

„În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, polițiștii de la transporturi au acționat pentru creșterea gradului de siguranță pe infrastructura națională de căi ferate, în colaborare cu Autoritatea de Siguranță Feroviară Română de la nivelul Autorității Feroviare Române. Obiectivele acțiunilor au fost prevenirea producerii de evenimente/accidente feroviare precum şi a altor fapte care prin natura lor pot pune în pericol siguranța feroviară, prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, prevenirea şi combaterea consumului de alcool și substanțe interzise, în timpul serviciului de către personalul cu atribuții privind siguranța circulației și verificarea modului de respectare a normelor naţionale de siguranţă feroviară şi a regulamentelor europene aplicabile domeniului feroviar”, potrivit IGPR.

Potrivit sursei citate, în trimestrul I din anul 2024, au acționat polițiști de la transporturi, lucrători de la A.S.F.R., sprijiniți de angajați feroviari, care au executat 332 de controale, au legitimat 1.104 persoane cu atribuții în siguranța circulației și au efectuat verificări în 219 unități de cale ferată și 80 de trenuri.

„În cadrul activităților preventive, au fost verificate cu etilotestul/alcoolscopul 925 de persoane cu atribuții în siguranța circulației, de către reprezentanții A.S.F.R. și au fost verificați 101 mecanici de locomotivă. Pe durata acțiunii, polițiștii au constatat 10 infracțiuni, fiind cercetate 10 persoane, dintre care 9 persoane au fost depistate în flagrant delict, iar 7 au fost conduse la spital, în vederea prelevării probelor biologice de sânge”, se menționează în comunicat.

De exemplu, pe18 ianuarie 2024, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, în cooperare cu inspectorii de stat I.S.F. Brașov, au efectuat o testare cu aparatul etilotest a unui mecanic de serviciu pe o locomotivă, care circula pe relația București Nord – Brașov. În urma testării, a rezultat 0,03% mg/l alcool pur în aerul expirat. Mecanicul a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge, acesta având atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată. A fost deschis dosar penal pentru prezența la serviciu sub influența alcoolului ori a altor substanțe.

Totodată, pe 20 ianuarie 2024 au depistat doi angajați CF, un impiegat de mișcare și un manevrant vagoane. aflați în timpul serviciului, sub influența băuturilor alcoolice. Pe 1 februarie 2024, polițiștii Serviciului Regional de Poliție Transporturi București – Serviciul de Siguranță Publică și Protecția Călătorilor au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un lucrător CF se află sub influența băuturilor alcoolice, în timpul serviciului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că paznicul de barieră, aflat în timpul serviciului, prezenta halenă alcoolică. În urma testării, aparatul etilotest a indicat 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Cercetările sunt continuate de polițiști, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pe 9 martie 2024, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Giurgiu au fost sesizați telefonic de către șeful de stație, cu privire la faptul că un angajat s-a prezentat la serviciu sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării acestuia cu aparatul alcooltest de către impiegatul de mișcare al stației, în vederea stabilirii alcoolemiei, a rezultat 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Impiegatul de mișcare i-a adus la cunoștință celui în cauză că va anunța șeful ierarhic și poliția. În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că bărbatul în cauză ar fi părăsit postul și ar fi refuzat să se prezinte la o unitate spitalicească, în vederea recoltării probelor biologice de sânge. A fost deschis dosar penal pentru părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe și refuzul ori sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

