Jurnalul.ro Ştiri Observator Atenție, călători! Trenuri anulate sau deviate din cauza șantierelor CFR

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   22:45
jurnalul/Zeci de garnituri CFR își schimbă traseul pentru lucrări

Circulația mai multor trenuri de călători va fi modificată în perioadele 14-26 iunie și 6-18 iulie 2026, ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Băile Calacea - Aradu Nou, anunțate de CNCF CFR SA.

Lucrările la infrastructura feroviară vor afecta mai multe trenuri InterRegio și Regio care circulă pe relațiile Timișoara - Arad - Oradea și Iași - Arad - Timișoara.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice informațiile actualizate înainte de efectuarea călătoriei.

Programul modificărilor anunțate:

în perioadele 14-26.06.2026 și 06-18.07.2026, trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto

în perioadele 15-27.06.2026 și 06-18.07.2026, la trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Iași circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

în perioadele 15-27.06.2026 și 06-18.07.2026, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto

în perioadele 15-26.06.2026 și 06-17.07.2026, fără zilele de sâmbătă, la trenul R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

în zilele de 20 și 27.06.2026, precum și în zilele de 11 și 18.07.2026, la trenul R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

(sursa: Mediafax)

 

