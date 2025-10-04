Turiști polonezi, blocați în zăpadă, într-un gol alpin din zona Plaiul Muierii

Apelul la 112, primit la ora 00:10, anunța că patru cetățeni polonezi erau blocați la o altitudine de 1.900 – 2.000 de metri, într-un gol alpin din zona Plaiul Muierii. În urma sesizării, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a activat echipa de intervenție montană a Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni, iar I.J.J. Vâlcea a trimis un echipaj suplimentar în zona indicată.

Unul dintre turiști a transmis coordonatele GPS, facilitând localizarea rapidă a grupului.

În aproximativ două ore, echipele de salvare, formate din jandarmi montani din Hunedoara și Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei patru turiști.

Aceștia erau în stare bună, neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Turiștii au fost escortați în siguranță până la Petroșani. Intervenția a fost finalizată cu succes în jurul orei 05:00.

(sursa: Mediafax)