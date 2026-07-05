Concedieri masive la British American Tobacco: Compania elimină 20% din posturi

Compania anunțat că va elimina 5.500 de locuri de muncă și va externaliza alte 3.500 de posturi către firme terțe, ceea ce va afecta un total de 9.000 de angajați, scrie independent.co.uk.

Restructurarea nu afecta Statele Unite, cea mai mare piață a companiei.

Se preconizează că programul de reducere a costurilor va genera economii de 793 de milioane de dolari până în 2028.

„Aceste schimbări îi afectează pe mulți dintre colegii noștri și ne concentrăm pe sprijinirea lor în această tranziție cu grijă și respect”, a declarat directorul general Tadeu Marroco într-un comunicat.

Jurnaliștii britanici notează că creșterea vânzărilor și a profitului producătorului de țigări a fost lentă în ultimii ani, rămânând sub propriile ținte sau atingându-le la limită, ceea ce a dezamăgit unii investitori.

Principalul motor al profitului companiei – tutunul tradițional – se află într-un declin ireversibil, BAT prevăzând o scădere globală la nivel de industrie de 2,5% în acest an.

BAT își reorientează atenția către alternative la fumat pentru a-și stimula creșterea.

(sursa: Mediafax)