Nazare: TVA nu va crește momentan, rectificarea bugetară și deficitul discutate cu Comisia Europeană

„Au fost speculații legate de mărirea TVA-ului și am spus clar încă de acum o săptămână că nu avem în plan o mărire a TVA-ului. Acesta este un semnal foarte important pentru mediile de business, care nu pot reacționa de la o zi la alta la astfel de semnale”, a afirmat Nazare.

Ministrul a precizat că analiza privind TVA-ul în sectorul HoReCa, care ar putea ajunge la 21%, este în curs și va fi finalizată în octombrie, însă nu există intenția de a majora momentan cota.

În privința deficitului bugetar și a perspectivei economice, Nazare a confirmat că anii 2025-2026 vor fi „ani grei”, însă 2027 ar putea fi un an al relaxării fiscale. „Strategia noastră este să revenim la țintele stabilite în planul structural din 2024, spre un deficit de aproximativ 6%, aliniat cu angajamentele României față de Comisie și agențiile de rating. Efortul pe care îl facem prin cele două pachete, pachetul 1 și pachetul 2, și prin măsurile suplimentare pe care le luăm, îl facem tocmai pentru a depăși această perioadă dificilă, dar, bineînțeles, vorbim de o chestiune temporară. Suntem de 5 ani în deficit excesiv, avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Dar, odată ce transmitem semnalele că îndreptăm această situație, bineînțeles că vom avea și îmbunătățiri în privința investitorilor. Sunt optimist că vom depăși cu bine această situație, dar nu putem fără să luăm măsuri”, a mai spus ministrul.

Referitor la rectificarea bugetară, Nazare a explicat că ținta de deficit este în negociere cu Comisia Europeană și că procesul presupune discuții atât cu ordonatorii de credite, cât și în coaliție.

„Vom avea discuții și la Ecofin în acest weekend și, bineînțeles, și pe parcursul săptămânii viitoare. În coaliție vorbim despre o țintă de deficit care va începe cu 8, deci va depăși 8. Nu vreau să formulez exact această țintă în momentul de față, pentru că este încă în negociere. Rectificarea este un proces normal și de negociere, mai ales în situația în care suntem astăzi. În situații în care avem evaluări din șase în șase luni în procedura de deficit excesiv, chestiunile legate de rectificare sunt sensibile și trebuie discutate înainte, astfel încât agrementul final cu Comisia și semnalul transmis agenților să fie cât mai bune. Vom continua discuțiile și cu ordonatorii de credite, încât până la finalul lunii să avem rectificare”, a mai adăugat ministrul.

(sursa: Mediafax)