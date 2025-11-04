Aderare la UE. A fost anunțat numele următorului stat care ar putea fi acceptat în uniune

Comisia Europeană a lăudat marți progresele Ucrainei în ceea ce privește reforma pentru aderarea la bloc, în ciuda îngrijorărilor legate de corupție. Tot marți, CE a emis avertismente dure candidaților Serbia și Georgia cu privire la regresul democratic, potrivit AP.

De asemenea, Comisia Europeană a transmis că Muntenegru ar putea încheia discuțiile de aderare la UE până la sfârșitul anului viitor, plasând-o drept favorită pentru a deveni a 28-a țară membră.

Rapoartele anuale privind 10 țări, majoritatea din Balcanii de Vest, vin într-un moment în care procesul de extindere a UE este aproape blocat. Croația a fost ultima țară care a aderat, în urmă 12 ani.

(sursa: Mediafax)