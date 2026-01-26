Surse: Acordul comercial UE - Mercosur ar putea fi aplicat provizoriu din martie

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   19:15
Sursa foto: Hepta/Uniunea Europeană intenționează să aplice provizoriu acordul de liber schimb cu grupul Mercosur după ce acesta va fi ratificat de prima țară membră a organizație

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur ar urma să intre în vigoare provizoriu din luna martie, deși documentul a fost trimis spre analiză Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Uniunea Europeană intenționează să aplice provizoriu acordul de liber schimb cu grupul Mercosur după ce acesta va fi ratificat de prima țară membră a organizație.

„Acordul UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu odată ce prima țară din Mercosur îl va ratifica. Probabil că va fi Paraguay în martie”, a declarat un diplomat european pentru agenția Reuters.

Declarația a fost făcută la o zi după ce Parlamentul European a decis miercuri să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la legalitatea acordului, o decizie care ar putea întârzia implementarea completă cu până la doi ani.
Acordul UE-Mercosur, cel mai amplu tratat comercial semnat vreodată de Uniunea Europeană, a fost finalizat sâmbătă, după 25 de ani de negocieri.

Friedrich Merz, unul dintre principalii susținători ai acordului, și-a exprimat regretul față de decizia Parlamentului European, declarând: „Nu vom fi opriți. Acordul Mercosur este corect și echilibrat. Nu există alternativă la acesta dacă vrem să avem o creștere economică mai mare în Europa”.

Statele care se opun, în frunte cu Franța, avertizează că acordul va duce la creșterea importurilor, fapt ce va afecta competitivitate și va pune presiune pe sectorul agricol.

 

(sursa: Mediafax)

 

