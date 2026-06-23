Cum recunoști uleiul de măsline adevărat? 5 semne care arată calitatea

În magazine există numeroase produse care par premium, dar care nu corespund întotdeauna promisiunilor de pe ambalaj.

Specialiștii spun că există câteva metode simple prin care poți identifica un ulei de măsline autentic și de calitate.

1. Mirosul spune primul adevărul

Primul test este cel al mirosului.

Un ulei de măsline proaspăt și autentic trebuie să aibă o aromă intensă și plăcută. Poți simți note de iarbă proaspăt tăiată, frunze verzi, anghinare sau chiar tomate verzi.

Dacă uleiul are un miros rânced, înțepător, de mucegai sau aproape că nu miroase deloc, este posibil să fie vechi sau de calitate slabă.

Un ulei bun trebuie să îți trezească imediat pofta de a-l gusta.

2. Gustul trebuie să fie ușor amar și picant

Mulți oameni cred că un gust amar este un defect. În realitate, exact invers.

Uleiul de măsline extravirgin autentic are adesea:

o ușoară amăreală;

o senzație picantă în gât;

o aromă intensă și persistentă.

Aceste caracteristici indică prezența polifenolilor, antioxidanți naturali extrem de benefici pentru sănătate.

Dacă gustul este plat, fad sau chiar ușor săpunos, produsul nu este unul de calitate.

3. Culoarea poate fi înșelătoare

Mulți cumpărători aleg sticla cea mai verde, convinși că aceasta este cea mai bună.

În realitate, culoarea nu reprezintă un indicator sigur al calității.

Un ulei excelent poate avea nuanțe:

verde intens;

verde-gălbui;

galben auriu.

Culoarea depinde de soiul măslinelor, perioada recoltării și procesul de producție.

De aceea, experții recomandă să nu te bazezi exclusiv pe aspect.

4. Uleiul de măsline adevărat poate fi folosit la gătit

Există mitul că uleiul de măsline nu este potrivit pentru prăjit.

Specialiștii spun însă că un ulei extravirgin de calitate, cu aciditate redusă și conținut ridicat de antioxidanți, rezistă foarte bine la temperaturi ridicate.

De fapt, multe preparate mediteraneene sunt gătite exclusiv cu ulei de măsline.

Secretul este să alegi un produs autentic și proaspăt.

5. Citește cu atenție eticheta

Poate cel mai important pas este verificarea provenienței.

Caută certificări precum:

DOP/PDO (Denumire de Origine Protejată);

certificări ecologice;

indicații clare privind țara și regiunea de proveniență.

Dacă pe etichetă apare formularea „amestec de uleiuri provenite din UE și din afara UE”, este posibil să nu ai în față un produs premium.

Cu cât informațiile despre origine sunt mai clare și mai detaliate, cu atât produsul este mai credibil.

Atunci când cumperi ulei de măsline, nu te lăsa convins doar de ambalajul elegant sau de mențiunile de marketing. Mirosul, gustul, proveniența și certificările sunt cele care fac diferența între un produs autentic și unul obișnuit.

Data viitoare când simți acea ușoară senzație picantă în gât după ce guști un ulei de măsline, să știi că este, de multe ori, semnul unui produs de calitate.