Un boiler a explodat într-o casă din Piatra-Olt: Un bărbat a fost ars pe față și brațe

În urma evenimentului a rezultat o victimă, un bărbat în vârstă de 51 de ani. Acesta a suferit arsuri la față și brațe.

Pacientul era conștient și a fost transportat de un echipaj SAJ la UPU Slatina.

Bărbatul prezenta arsuri de gradul I la față și arsuri de gradul II-III la brațe.

Butelia a fost scoasă din locuință de proprietari, înaintea sosirii echipajelor de pompieri. În urma deflagrației au fost afectate o baie, o bucătărie, două dormitoare și un hol.

Pe timpul extragerii buteliei din locuință, s-a produs un incendiu la un hol confecționat din tâmplărie PVC. Incendiul a fost stins de pompieri în limitele găsite.

La locul evenimentului au intervenit pompierii Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) și un echipaj SMURD.

