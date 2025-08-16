Ungaria modifică temporar restricțiile de circulație pentru camioanele de peste 7.5 tone

Potrivit legislației maghiare, restricțiile pentru camioanele de peste 7,5 tone se aplică de regulă pe întreaga durată a sfârșitului de săptămână, însă autoritățile maghiare au decis ajustarea temporară a acestora.
Noile perioade de restricție sunt:
Sâmbătă, 16 august 2025: între orele 16:00 – 23:00 (ora României)
Duminică, 17 august 2025: între orele 07:00 – 23:00 (ora României)
Măsură are scopul de a permite desfășurarea în condiții optime a transportului de mărfuri pe teritoriul Ungariei, în contextul temperaturilor ridicate.
(sursa: Mediafax)