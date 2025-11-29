Unitatea 2 de la Cernavodă a revenit la puterea nominală

'Reducerea de putere a avut loc din cauza declanșării unei pompe de apă de alimentare, din partea clasică a centralei, cauza fiind remediată de specialiștii CNE Cernavodă. Reducerea de putere și lucrările de remediere în partea clasică a centralei nu au avut impact asupra securității nucleare, personalului și populației, realizându-se în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă.', menționează sursa citată.



Compania precizează că 'Unitatea 2 CNE Cernavodă a revenit la putere nominală sâmbătă dimineața, după o reducere de putere în seara de 28 noiembrie 2025, anunțată prin raport curent pe platforma Bursei de Valori București.



Societatea Națională Nuclearelectrica a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 1,63 miliarde lei, în creștere cu aproape 27% față de aceeași perioadă a anului anterior. Profitul operațional (EBITDA) a crescut cu 19,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 23,9%, compensate parțial de creșterea cheltuielilor cu contribuția la Fondul de Tranziție energetică cu 394 milioane lei.

AGERPRES