Aproape 90% din uleiul de avocado de pe rafturi este contrafăcut. Studiu uriaș în SUA

Aproape 90% dintre produsele alimentare care indică pe etichetă că sunt preparate exclusiv cu ulei de avocado prezintă semne că au fost amestecate cu alte uleiuri vegetale mai ieftine, potrivit unui studiu realizat de cercetători ai Universității California din Davis (UC Davis).

Chipsuri, maioneze, sosuri: cât de „fals" e, de fapt, uleiul de avocado din alimente

Rezultatele ridică noi semne de întrebare privind autenticitatea unui ingredient devenit tot mai popular în industria alimentară. În cadrul cercetării, publicate în revista științifică Applied Food Research și preluate de NPR, specialiștii au analizat 54 de produse care aveau înscris pe etichetă faptul că uleiul de avocado era singurul ulei utilizat în compoziție.

Analizele chimice au arătat că 89% dintre acestea prezentau indicii că au fost amestecate cu alte uleiuri vegetale, în special ulei de soia. „Dacă cumpărați produse cu ulei de avocado, e foarte probabil să nu primiți ceea ce plătiți", a declarat Selina Wang, profesor de știința alimentelor la UC Davis și autoarea principală a studiului. Într-unul dintre cazuri, proba analizată părea să nu conțină aproape deloc ulei de avocado. Totodată, prețul produselor nu s-a dovedit un indicator al autenticității ingredientului.

Pentru comparație, echipa a testat și 20 de produse preparate cu ulei de măsline, iar doar unul dintre acestea a ridicat suspiciuni privind adulterarea. „Practic, e mai ales o problemă a produselor cu ulei de avocado", a subliniat Wang.

Ce branduri au fost testate

Studiul a inclus produse de la aproape două duzini de branduri cunoscute pe piața americană, printre care Chosen Foods, Kettle Brand, Lay's, Lesser Evil, Primal Kitchen, Siete și Simply (Frito Lay). Universitatea UC Davis a publicat lista completă a produselor testate și rezultatele individuale, disponibilă public pentru consumatori.

Potrivit lui Wang, e posibil ca multe dintre branduri să nu știe, de fapt, că folosesc ulei adulterat, întrucât majoritatea companiilor alimentare își procură uleiurile prin intermediari terți sau de la mai mulți furnizori diferiți, iar fără teste riguroase, impuritatea nu ar fi descoperită niciodată. Cercetătoarea consideră, totuși, că furnizorii amestecă probabil în mod intenționat uleiul de avocado cu variante vegetale mai ieftine, înainte de a-l vinde drept ulei pur de avocado, scrie Mediafax

Un fenomen documentat de ani de zile

Autorii studiului spun că rezultatele sunt îngrijorătoare în contextul în care uleiul de avocado este promovat tot mai des drept o alternativă „mai curată" și sănătoasă la alte uleiuri vegetale, folosit într-o gamă largă de produse - de la chipsuri și maioneză, până la sosuri pentru salată. Boom-ul cererii pentru acest ingredient nu a fost, însă, însoțit de standarde noi de puritate la nivelul industriei, ceea ce a creat exact condițiile pentru adulterare.

Selina Wang afirmă că fenomenul nu este unul nou. Ea a publicat și în 2020, respectiv 2023, studii care arătau că multe dintre uleiurile de avocado comercializate fie erau râncede - semn de oxidare -, fie conțineau alte uleiuri în locul celui declarat pe etichetă. Studiul din 2020 arăta că 82% dintre uleiurile de avocado îmbuteliate comercial erau fie râncede, fie amestecate cu alte uleiuri, iar un studiu ulterior a găsit o rată de 70% pentru uleiurile de avocado comercializate sub etichetă privată (private-label).

De ce contează beneficiile pentru sănătate

Experți independenți citați în analiză atrag atenția că, deși consumul de avocado ca fruct este asociat cu beneficii pentru sănătate, cercetările dedicate specific uleiului extras din acest fruct sunt încă limitate. În schimb, există numeroase studii care susțin efectele favorabile ale uleiului de măsline extravirgin și ale unor uleiuri vegetale precum cele de rapiță, floarea-soarelui sau soia. Din acest motiv, unii specialiști spun că este dificil de justificat prețul mai ridicat al produselor promovate prin utilizarea uleiului de avocado.

Specialiștii explică faptul că uleiul de avocado este mai costisitor deoarece fructele au un randament redus în producția de ulei, ceea ce creează un stimulent economic pentru înlocuirea lui cu variante mai ieftine, precum uleiul de canola sau cel de șofrănaș (safflower), fără ca eticheta și marketingul produsului să reflecte această schimbare.

Lecția din industria uleiului de măsline

Reprezentanții Asociației Producătorilor de Ulei de Avocado (Avocado Oil Manufacturers Association) - Enrique García Gavira, Miraj Shah și Lia Bijnsdorp - au transmis, într-o declarație pentru NPR, că organizația internațională, înființată anul trecut, urmărește tocmai abordarea acestor provocări legate de autenticitate, într-o industrie tânără și în plină expansiune. „Învățăm din exemplul uleiului de măsline, care s-a confruntat cu probleme similare, până când crearea unui consiliu internațional și a unor standarde comune a ajutat la restabilirea încrederii consumatorilor. Uleiul de avocado trebuie să urmeze aceeași cale, iar acest drum a început deja", au transmis reprezentanții asociației. Wang confirmă, la rândul ei, că testările arată o îmbunătățire semnificativă în industria uleiului de măsline, de la scandalul de adulterare de acum câțiva ani.

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