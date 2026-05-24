Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Angajați: La 112 ni s-a spus că ursul nu este o urgență

Cel mai recent caz a avut loc în seara de 22 mai, când un urs a intrat într-un hotel din stațiune, spre spaima personalului și a turiștilor aflați în clădire.

Angajații unității susțin că au apelat de mai multe ori numărul unic de urgență 112 pentru a solicita intervenția autorităților, însă spun că reacția ar fi întârziat. Potrivit acestora, operatorii le-ar fi transmis că trebuie să contacteze Poliția din Poiana Brașov, întrucât prezența unui urs în hotel „nu este o urgență”.

„Noi am stat de pază în noaptea aia și s-a sunat continuu la 112. Staff-ul a renunțat la un moment dat, dezamăgit, că toate eforturile noastre au fost în zadar, deși era o echipă în Poiană”, au declarat angajații, potrivit informațiilor publicate de pagina de Facebook Brașov Știri.

Oamenii din stațiune spun că apariția urșilor în zonele turistice a devenit aproape o rutină periculoasă. Un nou incident a fost semnalat în zona Ana Hotel, unde localnicii și angajații unităților de cazare afirmă că animalele sălbatice ajung frecvent foarte aproape de oameni.

„Deja e de speriat. Dacă lăsăm ușa deschisă, intră în casă. Nu mai vorbesc să vină turiștii, căci le este frică. Turiștii care mai veneau acum îmi spun că nu mai riscă să vină cu copii la Poiana Brașov de frica urșilor. Chiar nu știm ce e de făcut. E deja de alertă maximă”, au transmis persoane din zonă.

În lipsa unei intervenții rapide, angajații hotelurilor spun că au fost nevoiți să supravegheze zonele din jurul unităților pe timpul nopții, pentru siguranța turiștilor și a colegilor. Reprezentanții din turism avertizează că imaginea stațiunii ar putea avea serios de suferit dacă problema nu va fi gestionată eficient.

Poiana Brașov este una dintre cele mai importante destinații turistice montane din România, iar operatorii din domeniu spun că siguranța vizitatorilor trebuie să devină o prioritate. Tot mai mulți turiști, în special familii cu copii, ar evita deja să își mai rezerve vacanțe în stațiune din cauza pericolului reprezentat de urșii care coboară frecvent în zonele circulate.