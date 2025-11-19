Vacanța de iarnă 2025–2026: Elevii au parte de cea mai lungă pauză din anul școlar

Elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, urmând să revină la ore pe 8 ianuarie 2026. Conform structurii anului școlar 2025–2026, perioada de repaus durează 19 zile consecutive, fiind astfel cea mai lungă vacanță din întregul an școlar.

Când este vacanța de Crăciun

Începe: sâmbătă, 20 decembrie 2025

Se încheie: miercuri, 7 ianuarie 2026

Revenirea la cursuri: joi, 8 ianuarie 2026

Vacanța acoperă atât Crăciunul și Anul Nou, cât și două zile libere legale introduse recent în calendarul național:

6 ianuarie – Boboteaza

Ambele date cad în timpul vacanței, extinzând astfel perioada de odihnă a elevilor.

Structura anului școlar și modul în care se încadrează vacanța de iarnă

Anul școlar 2025–2026 este organizat pe modelul modular introdus în 2022. Există cinci module de învățare, separate de cinci vacanțe.

Modulul 2, care precede vacanța de iarnă, se desfășoară între:

3 noiembrie – 19 decembrie 2025, cu o durată de aproximativ șapte săptămâni.

După finalizarea acestui modul, elevii intră direct în pauza de sărbători.

Calendarul complet al vacanțelor 2025–2026

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă („vacanța de schi”): o săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026 (stabilită de fiecare inspectorat)

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026

Cu 19 zile libere la dispoziție, vacanța de iarnă rămâne cea mai lungă și, probabil, cea mai așteptată vacanță a anului școlar.