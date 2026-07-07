x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Peste 14 milioane de euro pentru Salina Praid! Amendamentul istoric votat marți în Parlamentul European

Peste 14 milioane de euro pentru Salina Praid! Amendamentul istoric votat marți în Parlamentul European

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   21:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Peste 14 milioane de euro pentru Salina Praid! Amendamentul istoric votat marți în Parlamentul European
Planul european aprobat la Bruxelles care salvează Salina Praid

Parlamentul European a adoptat marți un amendament care solicită sprijin european pentru reconstrucția Salinei Praid și pentru comunitățile afectate, a anunțat eurodeputatul Victor Negrescu, cel care a inițiat demersul.

Amendamentul a fost adoptat în cadrul votului asupra raportului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei în urma dezastrelor naturale din 2025.

Raportul prevede acordarea unui ajutor financiar de 14,34 milioane de euro pentru România, pentru acoperirea costurilor generate de inundațiile din primăvara anului 2025.

Potrivit lui Victor Negrescu, amendamentul a fost susținut de 39 de eurodeputați din mai multe state membre și grupuri politice, inclusiv de majoritatea europarlamentarilor români.

„Adoptarea acestui amendament transmite un mesaj politic puternic: Europa este solidară cu România și cu oamenii din zona afectată. Este, în același timp, dovada că atunci când punem interesul național pe primul loc putem construi majorități și putem obține rezultate concrete, dincolo de diferențele politice. Le mulțumesc tuturor colegilor care au susținut această inițiativă și echipei mele pentru efortul depus. Următorul pas este ca acest angajament politic să fie transpus rapid în măsuri și finanțări concrete pentru comunitățile afectate”, a declarat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Textul adoptat recunoaște importanța Salinei Praid pentru economia regională, locurile de muncă, turism, sănătatea publică, infrastructura critică și gestionarea resurselor de apă.

Prin votul de marți, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să folosească instrumentele financiare disponibile pentru un sprijin european extins acordat României.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: victor negrescu salina praid
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri