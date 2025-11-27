Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe

Sunt vizate de Cod galben 11 județe din România, unde se pot produce viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și posibile inundații locale.

Fenomenele prognozate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Buzău, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea hidrologică vizează 11 județe: Gorj, Brașov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău.

Conform INHGA, Cod galben de inundații este valabil pentru râurile din bazinele:

• Jiu – afluenții aferenți sectorului aval Stația Hidrometrică Sadu – amonte S.H. Rovinari și Gilort – bazin superior (județul Gorj)

• Tărlung – afluent al Râului Negru (județele Brașov și Covasna)

• Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin – amonte Acumulare Ionești (județele Sibiu, Vâlcea și Argeș) și Olteț – bazin superior (județele Gorj și Vâlcea)

• Argeș – bazin superior și Dâmbovița – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița)

• Ialomița – bazin amonte S.H. Pucioasa și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Pucioasa – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov)

• Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Prahova și Ialomița)

• Buzău – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Banița (județele Buzău și Prahova).

INHGA precizează că fenomenele hidrologice vizate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița și Prahova.

(sursa: Mediafax)