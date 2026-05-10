Voucherele de vacanță în 2026: cine mai primește bani de la stat și ce amenzi uriașe riscă românii

Potrivit noilor prevederi incluse în Legea 141/2025, doar o parte dintre angajații din sectorul public vor mai beneficia de acest sprijin, iar utilizarea tichetelor rămâne strict reglementată.

În același timp, reprezentanții industriei turistice avertizează că diminuarea valorii voucherelor afectează direct turismul intern, investițiile și locurile de muncă din domeniul HoReCa.

Cine poate primi vouchere de vacanță în 2026

Conform legislației, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, voucherele de vacanță vor fi acordate doar angajaților din instituțiile publice care au salarii de bază nete de până la 6.000 de lei lunar.

„Instituțiile publice (...) acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”, prevede legea.

Acordarea voucherelor depinde și de prevederile existente în contractele de muncă.

Ce valoare au voucherele și unde pot fi folosite

În 2026, valoarea voucherelor rămâne de 800 de lei, sumă redusă față de anii anteriori. Tichetele pot fi folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, inclusiv pentru vacanțe sau tabere pentru copii, prin unități de cazare și agenții afiliate sistemului.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) susține că există numeroase confuzii legate de actualul sistem și precizează că beneficiarii nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriul buzunar pentru a utiliza voucherele.

„În forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea”, au transmis reprezentanții ANAT.

Organizația mai arată că nu mai este necesară nici declarația pe proprie răspundere care, în trecut, descuraja o parte dintre angajați să folosească tichetele.

Cum s-au schimbat regulile în ultimii ani

Modificările privind voucherele de vacanță au început încă din 2023. Atunci, beneficiarii puteau primi 1.450 de lei, dacă aveau salarii nete de maximum 10.000 de lei.

În 2024, valoarea voucherelor a crescut la 1.800 de lei, însă plafonul salarial a fost redus la 8.000 de lei net.

Schimbarea majoră a venit în 2025, când statul a redus suma la 800 de lei și a introdus obligația ca beneficiarul să cumpere un pachet turistic de minimum 1.600 de lei pentru a putea folosi voucherul.

Industria turistică a criticat măsura, susținând că numeroase hoteluri și pensiuni au raportat scăderi semnificative ale rezervărilor.

Amenzi uriașe pentru folosirea ilegală a voucherelor

Autoritățile atrag atenția că voucherele sunt strict personale și nu pot fi vândute sau transferate altor persoane.

Cei care le comercializează riscă amenzi de până la 26.600 de lei. Sancțiuni pot primi și unitățile de cazare sau agențiile de turism care acceptă vouchere folosite de altcineva decât titularul.

„Voucherele de vacanță nu sunt transmisibile. Pot fi folosite doar de către titular, pe baza actului de identitate”, au transmis reprezentanți ai Ministerului Turismului.

ANAT cere menținerea și extinderea voucherelor

Reprezentanții ANAT susțin că voucherele de vacanță au avut un rol esențial în dezvoltarea turismului intern și în fiscalizarea veniturilor din industrie.

„Voucherele de vacanță au reprezentat principalul instrument care a susținut investițiile în turismul intern și dezvoltarea turismului «la alb»”, a declarat vicepreședintele ANAT, Adrian Voican.

Potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice, eliminarea voucherelor de vacanță ar putea produce o pierdere de aproape 1,8 miliarde de lei din PIB și dispariția a aproximativ 17.000 de locuri de muncă.

ANAT solicită și extinderea sistemului către mediul privat, prin facilități fiscale care să permită acordarea voucherelor unui număr mai mare de angajați.