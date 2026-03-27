Wizz Air accelerează înlocuirea vechilor avioane pentru a reduce emisiile de CO2

Majoritatea flotei de aeronave A321ceo este în prezent distribuită în reţeaua de baze ale subsidiarei Wizz Air Hungary, iar câteva operează şi sub Wizz Air Malta.



"Aeronava retrasă luna aceasta are doar nouă ani, cu aproximativ şase ani mai puţin decât vârsta medie a unei aeronave comerciale, conform raportului IATA "Global Outlook for Air Transport" publicat în decembrie 2025, subliniind angajamentul Wizz Air de a opera una dintre cele mai tinere şi moderne flote din industrie. Flota actuală Wizz Air are o vârstă medie de 4,57 ani, iar, odată cu introducerea continuă a aeronavelor A321neo şi A321XLR, aceasta este estimată să rămână redusă, la 6,39 ani în 2032", se arată în comunicat.



Astăzi, 75% dintre aeronavele Wizz Air sunt echipate cu tehnologia avansată "neo" de la Airbus. După retragerea completă a flotei de tip "ceo", această pondere este estimată să crească semnificativ, ajungând aproape de 100% şi consolidând astfel poziţia Wizz Air ca lider în operaţiuni eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil şi al emisiilor.



"Wizz Air operează deja una dintre cele mai tinere şi moderne flote din Europa, iar această schimbare subliniază angajamentul nostru continuu de a investi în cele mai avansate tehnologii disponibile. Pe măsură ce retragem aeronavele A321ceo şi facem tranziţia către o flotă dominată de tehnologia 'neo' a Airbus, reducem şi mai mult consumul de combustibil, scădem emisiile şi creştem eficienţa în întreaga reţea. Cu aeronavele de tip 'neo', reprezentând deja 75% din flotă - procent care va creşte semnificativ odată cu eliminarea flotei de tip 'ceo' - rămânem ferm concentraţi pe operarea celei mai sustenabile şi tehnologizate flote din Europa", a declarat Julia Brix, supply chain officer în cadrul Wizz Air, în comunicat.



În paralel cu această reînnoire, Wizz Air a lansat un nou ecosistem digital la bord, în colaborare cu Immfly şi gateretail. Platforma integrează vânzările la bord, instrumente de interacţiune cu pasagerii, servicii de conectivitate şi date operaţionale în timp real, într-un mediu digital unificat.



Acest program introdus presupune implementarea la nivelul întregii flote a comenzilor prin Bluetooth, cu un test de conectivitate de şase luni efectuat în Regatul Unit, pentru a sprijini noi servicii precum achiziţiile wireless de divertisment la bord şi serviciile de mesagerie în zbor, pe măsură ce compania aeriană continuă să investească într-o infrastructură digitală scalabilă.



Sistemul de comenzi prin Bluetooth este acum disponibil în întreaga flotă Wizz Air, formată din peste 260 de aeronave Airbus A320 şi A321. Pasagerii pot naviga şi achiziţiona alimente, băuturi şi alte produse de pe propriile dispozitive, folosind aplicaţia mobilă Wizz Air, chiar şi fără acces la internet. Comenzile sunt transmise echipajului prin Bluetooth, reducând timpii de servire şi îmbunătăţind acurateţea comenzilor.



Începând cu luna martie, Wizz Air a iniţiat un test "Proof of Concept" de şase luni pe cinci aeronave din Marea Britanie, pentru evaluarea acestei soluţii. Testul va oferi servicii precum: achiziţii wireless de divertisment la bord, inclusiv filme, seriale TV, podcasturi, muzică, jocuri şi conţinut pentru copii; servicii de mesagerie WhatsApp în timpul zborului; comenzi din scaun cu autorizarea plăţii în timp real; conţinut în timp real despre zbor şi destinaţie.



Dincolo de serviciile pentru pasageri, programul include şi integrarea aplicaţiilor din cockpit, permiţând partajarea datelor în timp real şi utilizarea unor instrumente de suport decizional pentru îmbunătăţirea planificării rutelor şi optimizarea consumului de combustibil.



În funcţie de rezultatele testelor, soluţia ar putea fi extinsă la mai multe aeronave, precizează reprezentanţii operatorului aerian.



Wizz Air operează o flotă de 262 de aeronave Airbus A320 şi A321. În 2025, Wizz Air a fost alegerea preferată a 68,6 milioane de pasageri.



Compania este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea "WIZZ".

AGERPRES