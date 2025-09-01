Wizz Air reia zborurile către Tel Aviv din București și Iași în septembrie

Ruta București Otopeni - Tel Aviv a fost reluată pe 1 septembrie, cu cinci zboruri pe săptămână (luni, marți, miercuri, vineri și duminică), urmând să devină zilnică din 15 septembrie.

Ruta Iași - Tel Aviv va fi reluată pe 4 septembrie, cu două zboruri pe săptămână (joi și duminică), iar din 28 septembrie va opera marți, joi și sâmbătă.

Compania aeriană pune la dispoziție 31.000 de locuri către Tel Aviv.

(sursa: Mediafax)