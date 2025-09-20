x close
Zboruri întârziate și anulate după ce aeroporturile europene au fost afectate de un atac cibernetic

de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   11:40
Sursa foto: Hepta

Mai multe zboruri au fost întârziate și anulate pe mai multe aeroporturi europene după un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare, potrivit Independent.

Atacul a făcut ca sistemele automate să devină inoperabile, permițând doar proceduri manuale de check-in și îmbarcare, potrivit Aeroportului din Bruxelles.

Aeroporturile din Londra Heathrow și Berlin au transmis, de asemenea, că atacul a perturbat zborurile, pasagerilor fiindu-le recomandat să confirme călătoria cu companiile aeriene înainte de a se îndrepta, sâmbătă, spre aeroport.

Heathrow a transmis că Collins Aerospace, care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene la nivel global, „se confruntă cu o problemă tehnică care poate cauza întârzieri pentru pasagerii care pleacă”.

Aeroportul a sfătuit călătorii să verifice starea zborurilor lor la compania aeriană și a declarat că a mobilizat personal suplimentar în zonele de check-in pentru a „ajuta la minimizarea perturbărilor”.

Aeroportul din Bruxelles a transmis că atacul cibernetic a avut „un impact major asupra programului de zboruri și, din păcate, va cauza întârzieri și anulări de zboruri”.

(sursa: Mediafax)

 

