Zeci de trenuri nu vor mai circula, începând de mâine. Iată rutele afectate

Măsura a fost luată din cauza neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), care depășesc 100 de milioane de lei.

Potrivit companiei, circulația trenurilor va rămâne suspendată până la achitarea integrală a datoriilor.

CFR SA le recomandă pasagerilor să verifice mersul trenurilor înainte de efectuarea călătoriei, pentru a evita eventualele neplăceri generate de modificările operate în programul de circulație.

"Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei", transmite compania, potrivit News.ro.

Care sunt rutele afectate, potrivit clubveroviar.ro

Trenuri CFR Călători suspendate

Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

R 8003: București Obor – Fetești;

R 8005: București Obor – Constanța;

R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

R 3030: Brașov – București Nord;

R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

R 4332: Satu Mare – Oradea;

R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

R 4502: Siculeni – Brașov;

R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

R 2563: Sibiu – Sighișoara;

R 2564: Beia Hm – Sibiu;

R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții

IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

”CFR SA subliniază că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral”, se mai arată în comunicatul administratorului ifrastructurii.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei: site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro;

site-urile operatorilor de transport feroviar; informaţiile afişate în staţiile de cale ferată şi la casele de bilete.

Ce spune Ministrul Transporturilor

Într-o declarație făcută Club Feroviar, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, afirmă că e conștient de subfinanțarea căii ferate dar că trenurile trebuie să meargă. Așteaptă un audit, mai întâi.

„Sistemul feroviar este subfinanțat. Asta este adevărul. Subvenția nu este plătită la timp şi nici nu este adaptată la situația actuală a prețurilor. Sunt multe datorii adunate în timp. Poate fi vorba şi de un management defectuos la aceste companii, cumulat cu această subfinantare. Anunţ, însă, public că răbdarea mea a luat sfârşit. Ori merg trenurile, ori cineva va pleca acasă.

Ministrul Transporturilor promite un audit financiar (reamintim că există unul comandat de CFR Călători, altul comandat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Prin audituri, cele două părți par a dori să se acopere cu documente și să aducă de partea lor contabilii socotiți a fi chipurile obiectivi). „Prefer să nu pronunţ un nume acum la cald, o să fac rapid un audit financiar şi apoi voi spune public care sunt cauzele acestui blocaj. În calitate de ministru dar şi ca om, sunt asumat, dar nici nu e corect să umblăm cu două măsuri. Directorii companiilor organizate pe Ordonanța 109, au foarte multe drepturi. Acum să îşi asume şi să ţină cont şi de obligaţiile pe care le au. Aştept puncte de vedere şi analize. Repet!! Aşa nu mai merge”, a declarat în exclusivitate pentru Club Feroviar.