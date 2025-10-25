Ziua Armatei Române: Ceremonii militare şi religioase - în Capitală şi în ţară



Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, în Bucureşti au loc mai multe evenimente.



La ora 10:00, la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfăşura o ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forţelor Aeriene Române vor survola monumentul. La eveniment va fi prezent preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.



Ceremonii militare şi religioase vor avea loc şi la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" şi la Monumentul Eroilor Căzuţi în Teatrele de Operaţii şi pe Teritoriul României, din faţa Palatului Naţional al Copiilor.



Manifestări vor fi şi la AFI Cotroceni, între orele 10:00 şi 16:00, şi anume, o expoziţie de tehnică şi echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstraţie de hochei susţinută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor "Cupa campionilor Europeni" şi "Supercupa Europei", precum şi, în premieră, o zonă de tip Escape room.



La ora 17:00, se va desfăşura în Parcul Cişmigiu un concert susţinut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale şi la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torţe pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu - Splaiul Independenţei - Bd. Eroilor Sanitari - Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Şoseaua Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Paul Teodorescu - Bd. Timişoara - sediul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul".



În ţară, evenimente vor fi la:



* Monumentul "Glorie Ostaşului" Român din Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori (10:00);



* Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt din Iaşi - ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori (10:00); ora 19:00 - retragere cu torţe pe traseul Muzeul Unirii - Piaţa Unirii - Bulevardul Ştefan cel Mare - Palatul Culturii;



* Monumentul Ostaşului Român din Satu Mare - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori (10:00);



* Monumentul Eroilor de la Păuliş - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori (12:30);



* Ansamblul Monumental "Glorie Ostaşului Român" din Carei - ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori, sosirea "Ştafetei Veteranilor Invictus" (13:00). Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la eveniment.



Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din ţară, la monumentele eroilor, precum şi la cimitire şi la monumente ale ostaşilor români din Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova şi Ungaria.



De asemenea, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, marile unităţi şi unităţile militare de pe întreg teritoriul ţării organizează Ziua Porţilor Deschise, activităţi cultural-artistice şi sportive, simpozioane, întâlniri şi vizite la veteranii de război, expoziţii, gale de filme, spectacole şi activităţi de îngrijire a cimitirelor şi monumentelor eroilor.



Forţele Navale Române participă sâmbătă la ceremonii militare şi religioase organizate în garnizoanele Bucureşti, Constanţa, Brăila, Mangalia, Tulcea şi Babadag.



La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unităţile sovietice, erau eliberate oraşele Carei şi Satu Mare, ultimele localităţi de pe teritoriul naţional rămase sub ocupaţia hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta şi jertfa zecilor de mii de combatanţi pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpaţii Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătraţi ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.



În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 şi-au pierdut viaţa, aproape 60.000 au fost daţi dispăruţi şi peste 330.000 au fost răniţi în luptă. După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, precizează MApN.

